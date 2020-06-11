Amazon случайно раскрыл цену PlayStation 5

PlayStation 5 с объемом SSD-накопителя 2 ТБ будет стоить 599 фунтов стерлингов

Sony дразнит публику почти отсутствием информации о грядущей PlayStation 5. Кроме спецификаций и нескольких деталей, раскрытых сторонними разработчиками, работающими с дев-китами, мы ничего не знаем о том, как она будет выглядеть и сколько будет стоить. Презентация игровой приставки была перенесена с 4 на 11 июня, что только повысило градус ожидания. Но некоторые не смогли удержать все секреты в тайне – цена PlayStation 5 уже стала известна.

10 июня на форуме Hot UK Deals пользователи заметили список для PlayStation 5 с объемом SSD-накопителя 2 ТБ. Скриншот страницы продукта из магазина Amazon в Великобритании, похоже, представляет собой черновой вариант страницы без картинок.

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Заголовок гласит: Dummy 2020 ASIN Sony PS5 1 2TB. Также выставлен ценник за максимальную комплектацию в размере 599,99 фунта стерлингов, что составляет около 765 долларов США, или 20 300 гривен. Таким образом, можно сделать предположение, что базовая версия на 1 ТБ будет стоить на 100 фунтов дешевле, что эквивалентно 16 500 гривен.

Скриншот с ценой PlayStation 5 на Amazon UK Фото: TechSpot

В то время как Sony признала, что пользователи смогут сами менять стандартный накопитель SSD NVMe, ведущий архитектор PlayStation 5 Марк Церни заявил, что компании сначала нужно внедрить программу сертификации, чтобы пользователи смогли приобретать совместимые накопители. Sony и Церни ни разу не упомянули, что у PlayStation 5 будет возможность использовать накопитель большей емкости, чем первоначально заявленные 825 ГБ (1 ТБ).

PlayStation 5 Фото: TechSpot

С другой стороны, вариант игровой приставки объемом 2 ТБ на старте продаж выглядит маловероятным. Даже с предыдущими моделями PlayStation варианты с большей емкостью стали доступны спустя некоторое время после первоначального запуска.

Напомним, что ранее аналитики озвучили цену PlayStation 5 – она оказалась неадекватной. Параллельно с игровыми приставками компьютеры и ноутбуки вступают в новую эпоху изображения 16К.

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