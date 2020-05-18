Американцы запустили загадочный космический корабль с секретной миссией

Точные детали того, как работает космический самолет X-37B и каковы его цели, держатся в строгом секрете ВВС США

ВВС США успешно вывели на орбиту Земли загадочный космический самолет X-37B с шестой секретной миссией. Запуск произошел в воскресенье 17 мая в 17:14 по киевскому времени. Успешный старт ознаменовал шестую миссию аппарата на орбите, хотя ВВС не раскрывают цели полета. Космический самолет вывела ракета "Атлас V" Объединенного стартового альянса (ULA) в рамках миссии, обозначенной USSF-7, запущенной со станции ВВС Кейп-Канаверал, Флорида.

Уникальность беспилотного космического корабля в том, что он способен совершать длительные полеты по низкой околоземной орбите без явной необходимости дозаправки. Низкая орбита позволяет ему лететь очень быстро, что делает его чрезвычайно сложным для отслеживания.

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Boeing и ВВС США работают над X-37B уже более 10 лет. Точные детали того, как он работает и каковы его цели, держатся в строгом секрете. На веб-сайте ведомства содержится минимальное количество сведений о самолете и говорится, что это "экспериментальная программа испытаний для демонстрации технологий для надежной, многоразовой, беспилотной космической испытательной платформы для ВВС США" и что эта программа направлена ​​на создание технологий космических кораблей многократного использования, а также выполнение неназванных экспериментов.

В августе 2019 года космический самолет установил новый мировой рекорд нахождения на околоземной орбите – 718 дней. Затем, в октябре 2019 года, он побил этот предыдущий рекорд, достигнув 780 дней на околоземной орбите. После чего он успешно вернулся на Землю и мягко приземлился для последующих миссий.

Напомним, что ранее ракета Starhopper Илона Маска зависла в воздухе на испытаниях. Также в прошлом году электромобиль Tesla успешно облетел Солнце.

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