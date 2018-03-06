Американский вулкан Йеллоустоун готовится к извержению

Сегодня, 09:58

В верхней магматической камере объем расплава достиг критического уровня

Вулкан не может спать вечно. Фото: pixabay
Вулкан не может спать вечно. Фото: pixabay

За прошлый год сейсмологи насчитали приблизительно тысячу землетрясений в районе супервулкана. 8 февраля этого года наблюдалась новая сейсмическая активность. Стоит отметить, что данные Геологической службы США очень далеки от реальных: цифры занижены, чтобы не пугать людей, – говорят сейсмологи.

Уже скоро произойдет новое землетрясение и, соответственно, выброс лавы. Если верить показаниям сейсмологов, количество расплава критическое (камера наполнена на 50%). Таким образом, новое извержение не за горами.

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Данные с различных датчиков дают понять, что магма начала разрушать камеру. Каждую минуту в районе Йеллоустона происходят микро-землетрясения, которые незаметны людям. В общей сложности уже случилось больше миллиона толчков.

Низкочастотные звуки, возникающие во время незаметных землетрясений, происходят из-за поднятия магмы по вулканическому каналу. У поверхности расплав застывает, тем самым образуя некую пробку. Таким образом, учащающиеся микро-землетрясения говорят о том, что скоро "пробка" не выдержит и вулкан рванет. Именно это сейчас наблюдается в Йеллоустоне.

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Напомним, ранее ученые открыли новые подробности Йеллоустоуна, что делает его еще более опасным,

Также сообщалось, что в гейзере вулкана нашли лекарство, которое способно спасти миллионы жизней.

Об опасности вулкана, который проснулся на Бали, смотрите на видео ниже:
вулкан, извержение, йеллоустоун

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УКРОП

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