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Анатолий Макаров – инноватор, трансформирующий нашу жизнь

Архитектор, один из ведущих экспертов в ИТ- сфере, проектирует и разрабатывает сложные, передовые решения, которые успешно применяются крупными компаниями и влияют на индустрию в целом

Анатолий Макаров – архитектор, один из ведущих в России специалистов в области проектирования и разработки программного обеспечения, имеющий уникальный 13 летний опыт работы в отрасли. Участвовал в реализации технически сложных, высоконагруженных и распределенных систем для таких компаний, как "Банк Москвы", "ВТБ" и "Ростелеком". Анатолий также участвовал в трансформации и создании обновленной государственной системы "Росреестр", а в настоящий момент занимается развитием крупной облачной платформы видеонаблюдения и популяризацией использования открытого ПО.

На данный момент Анатолий занимает должность ведущего архитектора в компании "Ростелеком Информационные Технологии", где разрабатывают сразу несколько крупных и стратегически важных для компании проектов – платформа облачного видеонаблюдения, платформа "Умный Дом" и платформа "Ключ".

В Ростелеком Анатолий пришел, чтобы заняться проектированием и развитием платформы "Ключ". Эта платформа предоставляет жильцам многоквартирных домов безопасное и удобное видеонаблюдение, управление входом в подъезды и на территорию дома. Требования, сформированные Бизнесом к продукту были высокими и предполагали, что реализовать их сможет эксперт с большой экспертизой в проектировании сложных, географически распределенных и нагруженных систем. Многолетний опыт и глубокое понимание предметной области, позволили Анатолию в кратчайшие сроки построить такое решение. Сейчас это система, построенная на микро сервисной архитектуре, способна линейно масштабироваться и имеет высокую степень отказоустойчивости. За следующий год компания планирует выполнить масштабирование этого Продукта на еще несколько крупных регионов России. План внедрения на ближайшие 2 года покрывает всю Россию целиком, от Калининграда до Владивостока. Такое стало возможным только благодаря экспертным разработкам Анатолия, воплотившимся в реализации современных паттернов построения сложных, распределенных инфраструктур.

Сейчас Анатолий участвуют сразу в нескольких проектах, нацеленных на модернизацию уже существующих продуктов компании Ростелеком. Для всех Проектов Анатолий проводит комплексный анализ систем, аудит их компонент, определяет стратегию развития на ближайшие годы и строит дорожную карту по трансформации этих систем в современные высокотехнологичные продукты, способные конкурировать на рынке и быть лидерами в своей нише.

Одним из таких проектов является платформа облачного видеонаблюдения. Продукт переживал стремительный рост, платформа в свою очередь оказалась не совсем готова к таким темпам роста нагрузок. Задача Анатолия состояла в оптимизации и изменении существующей архитектуры и проработке методов масштабирования и отказоустойчивости отдельных критически важных компонент платформы. Результатом работы стал план по которому был осуществлен переход на микро сервисную архитектуру, внедрению Kubernetes, пересмотру слоя хранения данных и внедрению распределенной базы данных Cassandra. Эти изменения позволили добиться стократного увеличения емкости платформы по подключенным камерам.

До работы в компании "Ростелекомом" Макаров работал на компанию SharxDC, где создают собственную программно-аппаратную платформу для организации приватных и публичных облаков, которая объединяет вычислительную подсистему и высокопроизводительное хранилище данных. SharxDC является технологическим партнером таких известных международных компаний, как Intel, Lenovo, Huawei, поддерживает ПО с открытым исходным кодом. В тот момент в компании приняли стратегическое решение развивать собственное подразделение разработки и R&D и Анатолия пригласили чтобы построить процесс разработки и развития всего подразделения и для создания инновационного продукта. Как результат, в компании была успешно разработана и внедрена целевая система, которая стала большим технологическим преимуществом для компании.

Большая часть профессионального пути Анатолия связана с системами высокой нагрузки, массивной обработки данных и распределенными вычислениями.

Так например, очень интересен технологический вызов и полученный результат его работы в большом федеральном проекте по трансформации системы государственной регистрации, кадастра и картографии.Задача заключалась в создании системы по анализу большого объема географически распределенных разнесенных данных и последующей их миграцией в целевую систему. Результатом проектной деятельности стал высокопроизводительный кластер способный обрабатывать 200 Тб/сек потоковых данных и максимально утилизирующий все имеющиеся ресурсы. Решение, предложенное Анатолием позволило размещать все функции обработки в изолированных контейнерах, а реализованная им платформа обеспечивать интеллектуальное планирование ресурсов и отказоустойчивость. Такой подход позволил сократить потребление ресурсов на 30% без потери общей производительности.

Видение архитектуры таких систем Анатолия было инновационным, Анатолий принял решение проектировать и реализовывать собственное FaaS (функция как сервис) решение, аналога Amazon Lambda.

Создаваемые Анатолием решения и его особенное видение, серьезно влияют на индустрию в целом, так же как и решения Amazon и Google – многие компании мира постепенно переходят на схожие решения, стараясь использовать платформы виртуализации вычислений с открытым исходным кодом. Основываясь на полученном в проекте опыте, было принято решение создать открытый и свободный набор инструментов, на которых можно было бы реализовывать такие комплексные проекты в дальнейшем.

Стремление и приверженность к идеологии открытого и свободного ПО, прослеживается через всю карьеру Анатолия, даже когда он работал в такой казалось бы закрытой сфере, как банковский сектор.

Работая в "Банк Москвы" Анатолий сформировал новое видение архитектуры и инфраструктурных и программных решений

Работая над оптимизацией и модернизацией скоринговой системы, Анатолий проектировал решение на основе сервис ориентированной архитектуры и переходом устаревших, тяжелых клиентских приложений в сторону SPA (Single-page application). Плавный переход на новую концепцию Анатолий реализовал через интеграцию полностью свободного ПО Chromium Embedded Framework. Это позволило банку значительно ускорить процесс создания фронтальных решений, а также значительно ускорить процесс перехода на современную модель разработки.

Еще одним революционным для Банка изменением стало перестроение системы межфилиального обмена между географически разнесенными филиалами банка. Анатолий спроектировал и реализовал горизонтально масштабируемый сервисный слой и набор системных библиотек для СУБД Oracle обеспечив интеграцию их в текущие процессы обмена информацией. В результате получилось решение которое позволило банку значительно ускорить обмен данными между филиалами и снизить затраты на дальнейшее масштабирование.

Сегодня роль цифровизации бизнеса и наших привычных вещей имеет приоритетное направление. Эффективное внедрение современных технологий в бизнес-процессы и формирования видения для предприятий, требуют высокой квалификации и экспертизы от специалистов принимающих стратегические решения.

Благодаря таким таким людям, как Анатолий, наш сегодняшний мир, становится более удобным.

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