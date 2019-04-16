Android 10.0: какие смартфоны получат прошивку
Смартфоны, которые получат обновление до Android Q в 2019 году
Выход Android Q уже не за горами – недавно для смартфонов Google Pixel 3 вышла бета версия-прошивки для разработчиков. На днях появилась информация о том, какие смартфоны от ведущих производителей получат Android 10 почти после анонса прошивки от Google.
Ранее операционная система Android обновлялась крайне медленно, но Google поменяла стратегию и теперь тесно сотрудничает с производителями смартфонов, чтобы обеспечить своим пользователям свежие обновления. Стоит также отметить, что большинство смартфонов в списке еще на момент выхода на Android 9.0 были разработаны с целью более быстрого получения обновлений.
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В список на получение Android 10.0 Q попали топовые модели следующих брендов: Nokia, Samsung, Huawei, Motorola, OnePlus, LG, ZTE, Sony, ASUS.
Google Pixel
Начнем с собственных смартфонов Google – Google Pixel. Android 10 Q гарантированно получат следующие аппараты:
- Google Pixel 3 и 3 XL
- Google Pixel 2 и 2 XL
Оригинальные Pixel и Pixel XL 2016 года также являются частью бета-программы Android Q, однако Google не гарантирует, что данные модели получат прошивку.
Samsung
Крупнейший производитель смартфонов в мире и, наверное, главный игрок в мире Android, отправит своим пользователям Android 10 Q одним из первых после Google. Обновление получат следующие мобильные устройства:
- Galaxy S10, S10+ и S10e
- Galaxy Note 10 (Galaxy Note X), который еще даже не анонсирован
- Galaxy S9 и S9+
- Galaxy Note 9
Модели Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 вероятно не получат обновление, так как двухгодичных срок этих моделей к моменту выхода нового Android 10 закончится. Производитель может разве что присылать им патчи безопасности под Android 9.0.
Huawei
Huawei – это второй по величине производитель Android-смартфонов в мире. Китайская компания продает миллионы и миллионы смартфонов по всему миру. Huawei также понимает, какое значение имеет обновление программного обеспечения на существующих моделях, и некоторые из ее лучших устройств наверняка получат Android 10 Q.
- P30 и P30 Pro
- P20 (включая P20 Pro и P20 Lite)
- Mate 20 (включая Mate 20 Pro, Lite и X)
- Honor View 20
Motorola
Motorola, конечно, может пропустить выход очередного обновления, но у нее есть несколько смартфонов, которые, наверняка получат обновление до Android Q.
- Моtо One
- Moto One Power (смартфон на Android One)
- Moto Z3 и Z3 Play
- Moto G7 и все его варианты
Nokia
В связи с тем, что компания использует на своих устройствах Android One, всю основную работу по адаптации обновления выполняет Google. Поэтому своевременные обновления, как это было с Android Pie, стоит ждать на смартфонах Nokia и на этот раз. Вот список смартфонов Nokia, которы точно получат Android Q.
- Nokia 3.1 и 3.1 Plus
- Nokia 5.1 и 5.1 Plus
- Nokia 6.1 и 6.1 Plus
- Nokia 7 Plus
- Nokia 7.1
- Nokia 8.1 и 8.1 Sirocco
- Nokia 9 PureView
OnePlus
Особенностью OnePlus, которая активно рекламируется и продвигается производителем как главная "фишка", являются быстрые обновления и переход к последней версии Android. Компания ежегодно доказывает, что обновления платформы могут быть сделаны быстро и без ошибок, и с Android Q все также должно пройти как по маслу.
- OnePlus 5
- OnePlus 5T
- OnePlus 6
- OnePlus 6T
Прочие смартфоны
Это список смартфонов, которые не относятся к вышеперечисленным категориям, но все же вполне могут получить обновление до Android Q:
- Sony XZ2 и XZ3
- Essential Phone PH-1
- BlackBerry KEY2 и KEY2 LE
- HTC U12+
- LG V40 ThinQ
- LG G7 ThinQ
- ASUS ROG Phone
- ZTE Axon 9 Pro
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Напомним, что ранее пользователи обратили внимание, что Google тайно готовит новый Android 11. Также Samsung объявила, какие смартфоны будут обновлены до Android 9.0.
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