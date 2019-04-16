Android 10.0: какие смартфоны получат прошивку

Смартфоны, которые получат обновление до Android Q в 2019 году

В список на получение Android 10 Q попали топовые модели мировых брендов Фото: TechSpot

Выход Android Q уже не за горами – недавно для смартфонов Google Pixel 3 вышла бета версия-прошивки для разработчиков. На днях появилась информация о том, какие смартфоны от ведущих производителей получат Android 10 почти после анонса прошивки от Google.

Ранее операционная система Android обновлялась крайне медленно, но Google поменяла стратегию и теперь тесно сотрудничает с производителями смартфонов, чтобы обеспечить своим пользователям свежие обновления. Стоит также отметить, что большинство смартфонов в списке еще на момент выхода на Android 9.0 были разработаны с целью более быстрого получения обновлений.

В список на получение Android 10.0 Q попали топовые модели следующих брендов: Nokia, Samsung, Huawei, Motorola, OnePlus, LG, ZTE, Sony, ASUS.

Google Pixel

Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL Фото: Mashable

Начнем с собственных смартфонов Google – Google Pixel. Android 10 Q гарантированно получат следующие аппараты:

Google Pixel 3 и 3 XL

Google Pixel 2 и 2 XL

Оригинальные Pixel и Pixel XL 2016 года также являются частью бета-программы Android Q, однако Google не гарантирует, что данные модели получат прошивку.

Samsung

Модельный ряд Samsung Galaxy S10 и S9 получит Android 10 Фото: Mashable

Крупнейший производитель смартфонов в мире и, наверное, главный игрок в мире Android, отправит своим пользователям Android 10 Q одним из первых после Google. Обновление получат следующие мобильные устройства:

Galaxy S10, S10+ и S10e

Galaxy Note 10 (Galaxy Note X), который еще даже не анонсирован

Galaxy S9 и S9+

Galaxy Note 9

Модели Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 вероятно не получат обновление, так как двухгодичных срок этих моделей к моменту выхода нового Android 10 закончится. Производитель может разве что присылать им патчи безопасности под Android 9.0.

Huawei

Huawei P30 Pro Фото: The Verge

Huawei – это второй по величине производитель Android-смартфонов в мире. Китайская компания продает миллионы и миллионы смартфонов по всему миру. Huawei также понимает, какое значение имеет обновление программного обеспечения на существующих моделях, и некоторые из ее лучших устройств наверняка получат Android 10 Q.

P30 и P30 Pro

P20 (включая P20 Pro и P20 Lite)

Mate 20 (включая Mate 20 Pro, Lite и X)

Honor View 20

Motorola

Моtо One тоже в очереди на Android 10 Фото: Android Central

Motorola, конечно, может пропустить выход очередного обновления, но у нее есть несколько смартфонов, которые, наверняка получат обновление до Android Q.

Моtо One

Moto One Power (смартфон на Android One)

Moto Z3 и Z3 Play

Moto G7 и все его варианты

Nokia

Новинка Nokia 9 PureView также получит свежий Android 10 Q Фото: Android Central

В связи с тем, что компания использует на своих устройствах Android One, всю основную работу по адаптации обновления выполняет Google. Поэтому своевременные обновления, как это было с Android Pie, стоит ждать на смартфонах Nokia и на этот раз. Вот список смартфонов Nokia, которы точно получат Android Q.

Nokia 3.1 и 3.1 Plus

Nokia 5.1 и 5.1 Plus

Nokia 6.1 и 6.1 Plus

Nokia 7 Plus

Nokia 7.1

Nokia 8.1 и 8.1 Sirocco

Nokia 9 PureView

OnePlus

Модельный ряд OnePlus от 5 до 6T получит свежий Android до конца года Фото: gagadget.com

Особенностью OnePlus, которая активно рекламируется и продвигается производителем как главная "фишка", являются быстрые обновления и переход к последней версии Android. Компания ежегодно доказывает, что обновления платформы могут быть сделаны быстро и без ошибок, и с Android Q все также должно пройти как по маслу.

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

OnePlus 6T

Прочие смартфоны

LG G7 ThinQ и ряд других моделей от мировых брендов получит Android Q Фото: Digital Trends

Это список смартфонов, которые не относятся к вышеперечисленным категориям, но все же вполне могут получить обновление до Android Q:

Sony XZ2 и XZ3

Essential Phone PH-1

BlackBerry KEY2 и KEY2 LE

HTC U12+

LG V40 ThinQ

LG G7 ThinQ

ASUS ROG Phone

ZTE Axon 9 Pro

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Напомним, что ранее пользователи обратили внимание, что Google тайно готовит новый Android 11. Также Samsung объявила, какие смартфоны будут обновлены до Android 9.0.

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