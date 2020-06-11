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Android 11 доступен для обновления: что нового в прошивке

Сегодня, 17:01

Бета-версия Android 11 пока доступна только для владельцев смартфонов Google Pixel, но скоро появится на других устройствах

Владельцы смартфонов Google Pixel начиная с Pixel 2 и выше с сегодняшнего дня могут загрузить бета-версию Android 11. Это лишь предварительная ознакомительная версия, поэтому может работать нестабильно. Зато уже сейчас владельцы поддерживаемых устройств могут оценить возможности прошивки Android 11, который должен был быть представлен на отмененной из-за протестов Black Lives Matter конференции Google I/O.

В бета-версии Android 11 появился новый раздел для получения сообщений в раскрывающейся панели уведомлений. Пользователи могут помечать разговоры как приоритетные, чтобы дать им предпочтение, и они будут отображаться на постоянно включенном дисплее и даже могут быть настроены в обход настройки "Не беспокоить".

Android 11 уже можно установить
Android 11 уже можно установить
Фото: TechSpot

Плавающие наэкранные "пузырьки", используемые в Facebook Messenger, можно теперь применять для любых приложений. Таким образом любой мессенджер можно настроить таким образом, чтобы общаться с без необходимости переключаться между приложениями: чат будет просто накладываться поверх всех окон.

Смотрите также в сюжете о том, почему телефоны взрываются:

В других местах пользователи Gboard найдут более актуальные и точные предложения автозаполнения как для текста, так и для смайликов, благодаря новому искусственному интеллекту, использующий специальное обучение на основе предпочтений пользователя.

Окна приложений, как у Facebook Messenger
Окна приложений, как у Facebook Messenger
Фото: TechSpot

Бета-версия Android 11 также содержит улучшенные средства управления мультимедиа, которые значительно ускоряют и упрощают выбор устройств для вывода музыки, будь то беспроводные наушники, динамики или смарт-телевизор. Появились также дополнительные параметры для управления музыкой из меню уведомлений, в том числе возобновление списков воспроизведения прямо из меню без необходимости повторного открытия приложения.

Новый способ управления музыкой

Пользователи, у которых есть несколько "умных" домашних устройств, могут даже выиграть от бета-версии Android 11. В приложение Google Home отныне можно попасть длительным нажатием кнопки питания. Открывшееся меню не только позволяет контролировать температуру, управлять освещением, но также показывает другие вещи, которые могут понадобиться в спешке, такие как способы оплаты проезда и посадочный талон на самолет.

Возможности для управления умным домом

В бета-версии Android 11 также представлены новые параметры конфиденциальности и безопасности. К ним относится возможность предоставления приложениям одноразовых разрешений для доступа к вашему микрофону, камере или местоположению вместо постоянного доступа. Кроме того, приложения, которые долгое время не использовались, будут автоматически сбрасывать свои разрешения, и вы получите уведомление, информирующее о том, какие из них были затронуты.

Улучшение безопасности

Если у вас есть Pixel 2 или более поздняя версия (первые модели Pixel уже не поддерживаются), вы можете загрузить бета-версию Android 11 здесь. Google говорит, что для других устройств обновление будет доступно для других устройств в ближайшие недели. И помните, что это бета-версия, поэтому ошибки и нестабильная работа неизбежны.

Напомним, что ранее Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов. В то же время смартфоны начали преждевременно получать обновления до Android 10 из-за сбоя.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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Источник: TechSpot
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