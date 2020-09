Android – 12 лет: в чем секрет успеха самой популярной мобильной операционной системы в мире

Рассказываем о том, кто создал популярную ОС и вспоминаем основные вехи в ее эволюции

23 сентября 2008 года вышла первая версия мобильной операционной системы Android 1.0. По сравнению с модными iPhone и его iOS, первые устройства на базе новой ОС были крайне неуклюжими, а ее возможности были сильно ограниченными. Несмотря на пессимистичные прогнозы аналитиков в отношении конкурента Apple, стремление Google в развитии и улучшении Android дало плоды, что в итоге подняло его на пьедестал лидера в мировом рейтинге популярности среди операционных систем для мобильных устройств.

12 лет спустя Android безоговорочно доминирует на планете, занимая 74% мирового рынка мобильных ОС. Google удалось превзойти своих многочисленных конкурентов, таких как Symbian, BlackBerry, Palm OS, WebOS, Tizen и Windows Phone. По состоянию на 2020 год iOS от Apple остается единственной платформой, которая до сих пор является серьезным конкурентом Android, но даже ее показатель популярности едва набирает 25%.

Инфографика: Сегодня

*данные — август 2020

Разработка Android

История Android началась в октябре 2003 года, задолго до того, как термин "смартфон" получил широкое распространение, и за несколько лет до того, как Apple анонсировала свой первый iPhone и iOS.

Android Inc была основана в Пало-Альто, Калифорния четырьмя основателями Ричем Майнером, Ником Сиромс, Крисом Уайтом и Энди Рубином. В то время Рубин заявил, что Android Inc собирается разработать "новый тип мобильных телефонов, которые лучше осведомлены о местоположении и предпочтениях своего владельца". В своем выступлении в Токио в 2013 году Энди Рубин впоследствии признался, что изначально Android предназначался в качестве удобной операционной системы для цифровых камер. Но тогда рынок фотокамер начал падать и сокращаться. Всего несколько месяцев спустя Android Inc решила переключиться на мобильные телефоны – и это было правильным решением.

В 2005 году открылась следующая большая глава в истории Android – Google приобрела компанию Android Inc. Рубин и другие "отцы-основатели" остались, чтобы продолжить разработку ОС под новым руководством. В качестве основы для ОС Android было принято использовать Linux. Это означало, что операционная система могла быть предложена сторонним производителям мобильных телефонов бесплатно и с открытым исходным кодом. Чтобы заработать на ней, Google вместе с командой Android решили продвигать сервисы, которые будут идти в комплекте с мобильной ОС, а также получать процент от продажи приложений.

Энди Рубин оставался в Google в качестве главы команды разработки Android до конца 2013 года. Затем в 2014 году Рубин полностью покинул Google и запустил свой бизнес-инкубатор для стартапов. Но позже он вернулся обратно на мобильный рынок, чтобы выпустить провальный смартфон Essential в 2017 году.

Логотип Android

Знакомый всему миру логотип Android, который выглядит как комбинация робота и насекомого с усиками на голове, был создан Ириной Блок, когда она еще работала в Google. Блок призналась, что единственным указанием, которое ей дала команда дизайнеров в Google, было "сделать логотип, похожим на робота". Блок также заявила, что окончательный дизайн маскота Android был частично вдохновлен значками туалетов, обозначающих "мужские" и "женские" кабинки.

Эволюция логотипа Android

Блок и Google решили талисманом робота продемонстрировать, что их программная разработка для смартфонов является проектом с открытым исходным кодом. В отличие от любой другой крупной компании, которая рьяно защищает свой логотип от изменений, знак Android разрешается перерисовывать по своему усмотрению в соответствии с лицензией Creative Commons 3.0 Attribution License.

Логотип Android, также известный как "Энди", был впоследствии подвергнут ребрендингу в 2019 году. "Энди", возможно, потерял свое тело, оставив только голову, но теперь новый внешний вид стал гораздо более универсальным и упрощенным в соответствии с плоским дизайном.

Старт Android 1.0

В 2007 году Apple выпустила первый iPhone и открыла новую эру мобильных технологий. В то время Google все еще тайно работала над Android. В ноябре того же года компания медленно начала раскрывать свои планы по конкуренции с Apple и другими мобильными платформами.

HTC Dream – первый смартфон на Android 1.0 Фото: Android Authority

Для этого Google возглавила объединение Open Handset Alliance. В него вошли производители телефонов HTC и Motorola, производители микросхем Qualcomm и Texas Instruments, а также операторы, включая T-Mobile. Все ради того, чтобы получить мощную поддержку от своих партнеров для запуска своей платформы.

23 сентября 2008 года был анонсирован самый первый Android-смартфон: T-Mobile G1, также известный как HTC Dream. Он поступил в продажу в США в октябре того же года. Телефон сильно уступал по дизайну iPhone, был громоздким и обладал 3,2-дюймовым сенсорным экраном в сочетании с физической QWERTY-клавиатурой. В результате инновацию не оценили и T-Mobile G1 получил довольно разгромные отзывы в СМИ.

Однако операционная система Android 1.0 внутри уже обладала встроенными сервисами Google: Maps, YouTube, Браузер (не Chrome), Gmail, Календарь. У него также была первая версия магазина приложений Android Market, впоследствии переименованного в Google Play. Все его функции сейчас кажутся довольно примитивными, но это было только начало развития Android на рынке мобильных устройств.

Android 1.5 Cupcake

С Android 1.5 Google начала обозначать каждую последующую версию сладким кодовым именем, означающим какой-нибудь десерт по английскому алфавиту. Так как это была уже третья итерация операционной системы, то ее наделили именем Cupcake ("Кекс"). Причем придумывание названий лакомств для Android доверили руководителю проекта в Google Райану Гибсону.

Android 1.5 Cupcake Фото: Android Next

Cupcake, вышедший 27 апреля 2009 года добавил много новых функций и улучшений по сравнению предшественником, главная из которых возможность загружать видео на YouTube, возможность автоматического поворота дисплеев телефонов в горизонтальный режим и поддержку сторонних клавиатур. Смартфоны Samsung Galaxy i7500 и HTC Hero продавались с предустановленным Android 1.5.

Android 1.6 Donut

В сентябре 2009 года Google быстро выпустил новую версию Android 1.6 Donut ("Пончик"). Новая ОС теперь предлагала поддержку операторов связи, использующие сети на базе CDMA. Это позволило продавать телефоны Android всем операторам связи по всему миру.

Интерфейс Android 1.6 Donut Фото: Wikipedia

Другие функции включали внедрение окна быстрого поиска, быстрое переключение между камерой, видеокамерой и галереей для оптимизации процесса захвата мультимедиа. Donut также представил удобный виджет Power Control для управления Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Одним из телефонов, которые продавались с установленным "Пончиком", был знаменитый Dell Streak с гигантским на то время 5-дюймовым экраном.

Android 2.0 – 2.1 Eclair

В октябре 2009 года, примерно через год после запуска Android 1.0, Google выпустила версию 2.0 с официальным кодовым названием Eclair ("Эклер"). Эта версия первой добавила поддержку преобразования текста в речь, а также представила эффектные живые обои, поддержку нескольких учетных записей на одном устройстве и навигацию по Google Maps. Motorola Droid был первым телефоном с установленной операционной системой Android 2.0. Droid также был первым телефоном на базе Android, который продавала Verizon Wireless.

Android 2.0 – 2.1 Eclair Фото: Wikipedia

Забавный факт: в то время как Google мог безопасно использовать Android в качестве названия своей операционной системы, термин Droid был зарегистрирован кинокомпанией Lucasfilm в отношении роботов из франшизы "Звездных войн". Motorola пришлось получить разрешение и выплатить компенсацию Lucasfilm, чтобы продолжать использовать это название. Motorola использовала бренд Droid в своих смартфонах до конца 2016 года.

Android 2.2 Froyo

Android 2.2 Froyo ("Замороженный йогурт") официально стартовал в мае 2010 года. Смартфоны с Froyo могли использовать несколько новых функций, в том числе создание мобильной точки доступа Wi-Fi, push-уведомления через службу Android Cloud to Device Messaging (C2DM), поддержку Adobe Flash в браузере и многое другое.

Android 2.2 Froyo Фото: Business Insider

Первым смартфоном на этой прошивке был Nexus One. Сперва он был запущен с Android 2.1 в начале 2010 года, но в том же году быстро получил обновление "по воздуху" до Froyo. Также новинка ознаменовала новый подход Google: компания стала тесно сотрудничать с производителями смартфонов, чтобы продемонстрировать "чистый" Android.

Android 2.3 Gingerbread

Android 2.3 Gingerbread Фото: Business Insider

Android 2.3 Gingerbread ("Пряник") был запущен в сентябре 2010 года. Добавлена ​​поддержка использования функций беспроводной связи ближнего радиуса действия (NFC), который теперь повсеместно используется для бесконтактной оплаты. Первым телефоном, оснащенным прошивкой Gingerbread и чипом NFC, был Nexus S, который был разработан совместно Google и Samsung. Но самое главное, Android 2.3 заложил основу для создания селфи, добавив поддержку нескольких камер.

Android 3.0 – 3.2 Honeycomb

Логотип Honeycomb Фото: Wikipedia

Android 3.0, пожалуй, самая странная версия из всех. Honeycomb ("Медовые соты") была создана только для планшетов и других мобильных устройств с большими дисплеями. Впервые Android 3.0 был представлен в феврале 2011 года вместе с провальным планшетом Motorola Xoom. Он включал такие функции, как переработанный пользовательский интерфейс для больших экранов, а также панель уведомлений, расположенную в нижней части дисплея планшета.

Android 3.0 – 3.2 Honeycomb Фото: Android Central

Honeycomb был не самым удачным ответом Google на выпуск Apple iPad в 2010 году. Несмотря на то, что Honeycomb был шустрее, некоторые планшеты все еще выпускались со старыми и медленными версиями Android для смартфонов. В итоге, Honeycomb не получила широкого распространения. Google решил интегрировать большинство своих функций в свою следующую основную версию 4.0 Ice Cream Sandwich.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Выпущенная в октябре 2011 года версия Android Ice Cream Sandwich ("Мороженое брикет") привнесла ряд новых функций. Но главное нововведение в том, что Android 4.0 объединил многие возможности планшетов от Honeycomb с ориентированной на смартфоны Gingerbread. Она также включает в себя "панель избранного" на главном экране, поддержку экранов смартфонов с высоким разрешением, а также первую поддержку разблокировки телефона по лицу владельца.

Samsung Galaxy Nexus с Android 4.0 Ice Cream Sandwich Фото: Android Police

Другие заметные изменения в Android Ice Cream Sandwich включали поддержку экранных кнопок, жесты смахивания для закрытия уведомлений и вкладок браузера, а также возможность контролировать использование данных через мобильный телефон и Wi-Fi. Первым смартфоном, вышедшим с Android 4.0, стал Samsung Galaxy Nexus (i9250).

Android 4.1 – 4.3 Jelly Bean

Эра Jelly Bean для Android началась в июне 2012 года с выпуском Android 4.1. Google быстро выпустила версии 4.2 и 4.3 – обе под маркой Jelly Bean – в октябре 2012 и июле 2013 года соответственно. Некоторые из новых дополнений в этих обновлениях программного обеспечения включали новые функции уведомлений, которые отображали больше содержимого, а также полную поддержку мобильной версии веб-браузера Google Chrome, который был включен в состав Android 4.2.

Android 4.1 – 4.3 Jelly Bean Фото: Windowslatest

В качестве основы для поиска по сети использовался новый сервис Google Now, а технология Project Butter использовалась для ускорения анимации и улучшения чувствительности Android к прикосновениям. Также была внедрена поддержка HDR-фотографии и внешних беспроводных дисплеев по технологии Miracast.

Android 4.4 KitKat

Android 4.4 ­­ KitKat – первая версия операционной системы, которая фактически использовала ранее зарегистрированное название конфеты. Смартфон Nexus 5 от Google был первым устройством с предустановленной Android 4.4.

Android 4.4 KitKat Фото: Pinterest

Перед официальным запуском в сентябре 2013 года компания на своей конференции Google I/O намекала, что кодовое имя для Android 4.4 на самом деле будет Key Lime Pie ("Лимонный пирог"). Однако директору Google по глобальному сотрудничеству с Android Джону Лагерлингу не нравилось такое название, поэтому он взял название шоколадного батончика KitKat. Благо Nestle, владеющая правами на бренд KitKat, согласилась с предложением сотрудничества.

У KitKat не было большого количества новых функций, но была одна вещь, которая действительно помогла расширить рынок Android в целом. Он был оптимизирован для работы на дешевых смартфонах с маленьким объемом оперативной памяти – 512 МБ. Это позволило производителям телефонов использовать последнюю версию Android на гораздо более дешевых смартфонах.

Android 5.0 – 5.1 Lollipop

Android 5.0 Lollipop, впервые выпущенная осенью 2014 года, сильно изменила внешний вид операционной системы. Это была первая версия, в которой использовался новый язык дизайна Google – Material Design, который был ответом на плоский интерфейс от Apple в iOS 7.0. Смартфон Nexus 6 от Google и планшет Nexus 9 были первыми устройствами, на которых был предустановлен Android 5.0 Lollipop.

Android 5.0 Lollipop Фото: Wikipedia

Помимо прочего, в нем широко использовались эффекты освещения и теней для имитации "бумажного" вида пользовательского интерфейса Android. Также система получила некоторые другие обновления, в том числе улучшенную панель навигации, расширенные уведомления для экрана блокировки и многое другое.

Android 5.0 – 5.1 Lollipop Фото: AndroidPure

Последующее обновление Android 5.1 внесло еще несколько внутренних изменений. Оно включало официальную поддержку двух SIM-карт, голосовых вызовов в HD качестве и усиленную защиту устройства от кражи, чтобы злоумышленники не могли проникнуть в смартфон даже после сброса до заводских настроек.

Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Фото: Engadget

Android 6.0 Marshmallow ("Зефир") вышла осенью 2015 года. Для внутреннего пользования Google использовали название Macadamia Nut Cookie для Android 6.0 до официального анонса. Он включал в себя такие функции, как новое меню приложений с вертикальной прокруткой, функцию Google Now on Tap, встроенную поддержку биометрической разблокировки по отпечаткам пальцев, поддержку USB Type-C, внедрение Android Pay (ныне Google Pay) и многое другое. Первыми устройствами, которые поставлялись с предустановленным Marshmallow, были смартфоны Google Nexus 6P и Nexus 5X, а также планшет Pixel C.

Android 7.0 Nougat

Версия 7.0 мобильной операционной системы от Google вышла осенью 2016 года. До появления Nougat ("Нуга"), или Android N, внутри компании Google назывался New York Cheesecake. Многие новые функции Nougat включали улучшенные функции многозадачности для смартфонов с большими дисплеями: режим разделения экрана, а также быстрое переключение между приложениями по двойному нажатию на кнопку "квадратик".

Android 7.0 Nougat Фото: Engadget

Google также внесла ряд больших изменений внутри Android 7.0. Операционная система перешла на новый JIT-компилятор для ускорения работы приложений, а также была внедрена поддержка Vulkan API для более быстрого 3D-рендеринга. Первыми смартфонами, которые поступили в продажу с предустановленным Android 7.0 Nougat, были собственные Google Pixel и Pixel XL, а также премиальная модель LG V20.

Android 8.0 Oreo

В марте 2017 года Google официально анонсировал и выпустил первую предварительную версию для разработчиков Android O, также известную как Android 8.0. В августе 2017 года Android 8.0 получила сладкое название Oreo, в честь печенья от компании Nabisco. Как и в случае с KitKat, производитель лакомств тоже согласился сотрудничать с Google для предоставления сладкого имени Android.

Android 8.0 Oreo Фото: Akket

Что касается функций, Android Oreo содержал множество визуальных изменений в меню настроек, а также встроенную поддержку режима "картинка в картинке", поддержку нескольких дисплеев, каналов уведомлений, адаптивных иконок, кодеков aptX HD, новых API автозаполнения для управления паролями и многое другое. Самое главное, Android 8.0 загружался в 2 раза быстрее, по сравнению с прошлыми версиями. Android Oreo впервые был установлен на собственные телефоны Google Pixel 2.

Android 9.0 Pie

7 марта 2018 года Google выпустила первую предварительную версию следующего крупного обновления Android 9.0 P, для разработчиков. 6 августа 2018 года компания официально выпустила финальную версию Android 9.0, присвоив ей официальное кодовое имя Pie ("Пирог").

Android 9.0 Pie Фото: Akket

Android 9.0 Pie включает ряд важных новых функций и изменений. Главное нововведение – отказ от традиционных трех кнопок навигации в пользу одной длинной кнопки в центре и поддержку жестов. Смахивание вверх теперь открывает последние использованные приложения, панель поиска и пять рекомендованных для запуска приложений внизу, а свайп вниз – возвращает на главный экран.

Android 9.0 Pie также включает ряд новых функций, призванных помочь продлить время автономной работы смартфона. Это было достигнуто с помощью машинного обучения, которое предсказывает, какие приложения пользователь будете запускать сейчас, а какие – позднее. У Pie также есть функция Shush, которая автоматически переводит телефон в режим "Не беспокоить", когда экран телефона переворачивается на плоскую поверхность.

Android 9.0 Pie Фото: Akket

Также есть опция Slices, которая предоставляет демонстрационную версию приложения внутри Google Search, предлагая базовые функции без загрузки полной программы. Как обычно, Android 9.0 Pie был впервые официально доступен для телефонов Google Pixel, но в то же время он был запущен и на Essential Phone от создателя Android Энди Рубина.

Android 10

13 марта 2019 состоялся анонс юбилейной прошивки Android 10 на конференции для разработчиков. 22 августа 2019 года Google объявил о крупном обновлении бренда Android. Он включал новый логотип и отказ от традиционных "сладких" названий для следующей версии. Android 10 был официально запущен 3 сентября 2019 года для устройств Google Pixel.

Android 10 Фото: Engadget

Android 10 получил новые функции, улучшения и ряд новых API. Юбилейная итерация внедрила поддержку складных телефонов, вроде Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Android 10 также представил темный режим и новые элементы управления жестами для навигации, более эффективное меню общего доступа, функции интеллектуального ответа для обмена сообщениями и расширенный контроль над разрешениями для приложений.

Android 11

18 февраля 2020 года Google запустил первую предварительную версию для разработчиков Android 11. После того, как было выпущено еще несколько общедоступных бета-версий, 8 сентября 2020 года была опубликована финальная Android 11, доступная для обновления.

Android 11 Фото: CNET

Android 11 прибыл со множеством новых функций, главная из которых – новая категория уведомлений о разговорах, в которой все чаты из различных мессенджеров собраны в одном месте. Совершенно новая функция позволяет записывать экран вашего телефона со звуком без необходимости в стороннем приложении. Также в Android 11 появился отдельный раздел, посвященный управлению устройствами умного дома, но только для телефонов Pixel.

Будущее Android

Android проделал долгий путь с момента своего скромного появления в качестве продукта от небольшого стартапа до самого массового мобильного продукта на планете. Android продолжает набирать обороты, но уже сейчас виднеются проблемы.

Последние несколько лет Google работает над созданием совершенно новой ОС под названием Fuchsia, которая придет на смену Android, будет лишена всех его недостатков и сможет поддерживать все устройства, от смартфонов и планшетов до ноутбуков и настольных компьютеров. В 2019 году Google запустил сайт разработки для Fuchsia.

Fuchsia Фото: TechEngage

Однако мы все еще в неведении относительно планов Google касательно новой операционной системы. Заменить Android на новую Fuchsia будет не так просто из-за огромной популярности первой. Аналитики видят решение в плавном переходе с поддержкой всех приложений из Google Play, чтобы интеграция прошла безболезненно для пользователей. Релиз первой версии "убийцы Android" запланирован на 2023 год.

Напомним, что ранее Google начала процедуру отказа от Android. В то же время Windows 10 получила способность запускать Android приложения.

