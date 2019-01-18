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Android 2019 превратит любой смартфон в полноценный компьютер

В ранней версии Android Q обнаружен режим "десктопа", который похож на удобный Samsung DeX

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:05
Новая особенность Android 10 позволит работать на смартфоне, как на компьютере Фото: spidersweb.pl
Новая особенность Android 10 позволит работать на смартфоне, как на компьютере
Фото: spidersweb.pl

Пользователь популярного сайта с прошивками для смартфонов XDA Developers смог раздобыть раннюю версию нового Android 10 (2019), которая готовится для Google Pixel 3 XL. Сейчас мобильная операционная система носит название Android Q, а представлена будет весной этого года.

Самым заметным изменением, которое бросается в глаза – наличие темной темы, которая полностью меняет вид Android Q. Более того, такой дизайн будет доступен для большинства приложений Google и даже может применяться на сторонних приложениях, у которых изначально нет поддержки подобных тем.

Темная тема в Android Q

У Android 10 был обнаружен улучшенный режим безопасности: пользователи получат больше контроля в настройках над разрешениями и ограничениями доступа, которые они устанавливают для различных приложений.

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Разработчики также обнаружили "десктопный" режим. Судя по всему, в Android появится "родная" поддержка функции подобной Samsung DeX, когда смартфон подключается к внешнему монитору. Если она будет реализована на системном уровне в Android, такой "десктопный" режим появится в смартфонах повсеместно.

Google позаимствует удобную технологию Samsung DeX для Android 2019

Напомним, что ранее в Сети опубликовали первое "живое" фото Samsung Galaxy S10+. В то же время Xiaomi анонсировал "уникальную" операционную систему

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Google прототип android смартфоны операционная система
Источник: ferra.ru
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