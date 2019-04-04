Android 9.0 Pie опозорила Google

Google стыдится выкладывать низкие показатели распространения Android 9.0

Распространение Android 9.0 по миру не радует Google Фото: Pixabay

Пользователи смартфонов на Android могли заметить, что за последние полгода Google ни разу не выкладывала официальных данных о распространении своей мобильной операционной системы. В отличие от Apple, которая почти ежеквартально делится отчетами об успехах iOS, Google подобную статистику последний раз демонстрировала в начале осени 2018 года. В чем причина?

В статистике за октябрь 2018 года Android 9.0 не попал в список, так как его доля составляла менее 0,1% Фото: GSMarena

В последнем отчете ситуация с распространением Android 9.0 Pie оказалась настолько печальной, что Google даже решила не вносить ее в список. Доля девятой версии Android была настолько незначительна, что она бы позорно смотрелась между устаревшими Android 2.3.3 и Android 4.0.3, занимающими 0,2, и 0,3% рынка смартфонов на Андроиде. С тех пор ни одно официальное заявление компании не касалось этих данных.

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Причина, по которой Google вот уже около полугода не публикует данные о распространенности разных версий Android, вполне очевидна. Компании банально стыдно за то, что самая свежая сборка операционной системы не может добиться сколь-нибудь впечатляющих результатов, оставаясь даже менее популярной, нежели версии 7-летней давности. Скорее всего, в ближайшее время подобных отчетов мы не увидим.

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Напомним, что ранее Google пообещала распространить Android 10 на огромном количестве смартфонов. Также мы делали инструкцию по тому, как установить Android 10 уже сейчас.

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