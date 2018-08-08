Android 9.0 Pie: какие смартфоны получат обновление

Осенью Android 9.0 уже будет доступен на устройствах от мировых производителей

К концу года флагманы всех производителей получат Android P. Фото: CNET

Компания Google выпустила финальную версию Android 9.0 Pie. Однако вопреки устоявшейся традиции распространять новые версии Android эксклюзивно для смартфонов Google в этом году было нарушено.

Буквально через несколько часов после выхода Android 9.0 для смартфонов Pixel, новая версия мобильной операционной системы появилась на Essential Phone. Причем это не утечка, а официальное обновление, которое проанонсировали Google на своем сайте.

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Однако кроме вышеописанных устройств, Android 9.0 Pie осенью будет доступен на устройствах от мировых производителей Sony, HMD Global (Nokia), OnePlus, Oppo и Vivo:

OnePlus 6,

Nokia 7 Plus,

Sony XZ2,

Vivo X21 UD,

Oppo R15 Plus,

Xiaomi Mi Mix 2S

Таким образом Google продемонстрировал, насколько оперативно могут выходить обновления для Android-смартфонов. Правда аппараты LG, Samsung и других вендоров традиционно обновятся к концу 2018 года.

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Несмотря на релиз скорый выход Android Pie, некоторые функции в нем оказались не готовы. В частности, режим Digital Wellbeing, помогающий пользователям бороться с зависимостью от смартфонов, еще находится на стадии бета-тестирования.

Напомним, что ранее Windows 10 научился видеть смартфоны "насквозь", Android получил долгожданную возможность от iPhone, а Google заставит владельцев смартфонов платить за Android.