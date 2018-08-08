Android 9.0 Pie: какие смартфоны получат обновление
Осенью Android 9.0 уже будет доступен на устройствах от мировых производителей
Компания Google выпустила финальную версию Android 9.0 Pie. Однако вопреки устоявшейся традиции распространять новые версии Android эксклюзивно для смартфонов Google в этом году было нарушено.
Буквально через несколько часов после выхода Android 9.0 для смартфонов Pixel, новая версия мобильной операционной системы появилась на Essential Phone. Причем это не утечка, а официальное обновление, которое проанонсировали Google на своем сайте.
Однако кроме вышеописанных устройств, Android 9.0 Pie осенью будет доступен на устройствах от мировых производителей Sony, HMD Global (Nokia), OnePlus, Oppo и Vivo:
- OnePlus 6,
- Nokia 7 Plus,
- Sony XZ2,
- Vivo X21 UD,
- Oppo R15 Plus,
- Xiaomi Mi Mix 2S
Таким образом Google продемонстрировал, насколько оперативно могут выходить обновления для Android-смартфонов. Правда аппараты LG, Samsung и других вендоров традиционно обновятся к концу 2018 года.
Несмотря на релиз скорый выход Android Pie, некоторые функции в нем оказались не готовы. В частности, режим Digital Wellbeing, помогающий пользователям бороться с зависимостью от смартфонов, еще находится на стадии бета-тестирования.
Напомним, что ранее Windows 10 научился видеть смартфоны "насквозь", Android получил долгожданную возможность от iPhone, а Google заставит владельцев смартфонов платить за Android.