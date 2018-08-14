Лучший смартфон Xiaomi получил Android 9.0 Pie

Энтузиасты ресурса XDA-Developers смогли портировать Android 9 Pie на Xiaomi Redmi Note 4

Лучший бюджетник 2017 года запустил новый Android 9.0. Фото: Digit

Новая версия операционной системы Android 9 Pie пока доступна лишь для смартфонов Google Pixel и Essential Phone. На другие смартфоны прошивка выйдет позже, но лишь немногие получат новый Андроид.

Энтузиасты ресурса XDA-Developers смогли портировать Android 9 Pie на Xiaomi Redmi Note 4. Причем для переноса использовалась полноценная стабильная версия Андроида. Порт получился весьма работоспособным: работает GSM модуль, мобильный интернет, фотокамера, Bluetooth, сканер отпечатков пальцев, ИК-порт, вспышка и GPS. Однако специалисты отмечают, что местами прошивка работает нестабильно и показывает ошибки.

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Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 был самым успешным бюджетным устройством средины 2017 года. Аппарат обладает 5,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD, IPS матрицей, 8-ядерным процессором Snapdragon 625 и 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор получился емким, объемом 4100 мАч. Сейчас Xiaomi Redmi Note 4 работает под управлением Android 7.0 Nougat.

Напомним, что у Meizu появится функция, аналогов которой нет у Xiaomi, а прозрачный смартфон Xiaomi оказался обманом.