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Android 9.0 появился на древних смартфонах

Энтузиасты адаптировали новую прошивку для "древних" смартфонов, а все благодаря открытости и гибкости Android

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:07
Nexus 5 получил самую свежую прошивку. Фото: Pinterest
Nexus 5 получил самую свежую прошивку. Фото: Pinterest

Google официально заявляли, что Android 9.0 Pie технически не способен заработать на старых смартфонах Nexus. Однако энтузиасты разрушили этот миф, адаптировав новую прошивку для "древних" смартфонов, а все благодаря открытости и гибкости Android

Команда XDA Developers вручную адаптировали сборку Android 9 на Nexus 5, который вышел в 2013 году. Напомним, в том же году в продаже появился устаревший iPhone 5S, который до сих пор поддерживается Apple.

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Однако в прошивке есть недостатки. Поскольку порт не является официальным, его работа на смартфоне может быть нестабильная со множеством ошибок. Разработчики уверяют, что они активно занимаются исправлением всех недостатков и со временем выпустят стабильную версию Android 9.0 под Nexus 5. Хотя у многих пользователей смартфон работает достаточно стабильно и быстро, а значит 5-летняя модель все еще актуальна.  

Помимо Nexus 5, Android P адаптировали под такие модели Honor 6X, Huawei Mate 10/10 Lite, Huawei P20 Lite.

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Напомним, что ранее пользователи заметили странную особенность Android 9.0 – он ломает смартфоны. Также был опубликован список смартфонов, которые получат обновление Android 9.0 Pie.

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Источник: AndroidInsider
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