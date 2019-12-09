Android лишится главного преимущества перед iPhone

Ограничение в Android будет распространяться на пользователей, зарегистрированных в системе Advanced Protection

Инициатива Google направлена на усиление защиты от взлома Фото: Unsplash

Google намерена добавить особую программу защиты Android путем внедрения определенных запретов в мобильной операционной системе. Неприятные нововведения обнаружили эксперты, которые просматривали код APK-файла Advanced Protection Program в одной из свежих версий приложения. Результаты оказались неутешительные – Android может потерять главное преимущество перед своим конкурентом в лице iOS для iPhone.

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Advanced Protection Program — инициатива Google, позволяющая защитить устройства от взлома и действия вредоносных программ. Недавно это приложение обновилось до версии 17.8.14, и в его коде были обнаружены строки, которые свидетельствуют о том, что инициатива будет запрещать владельцам смартфонов Android устанавливать любые другие APK-файлы не из Google Play.

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Это ограничение будет распространяться на пользователей, зарегистрированных в системе Advanced Protection, а это, как правило, сотрудники, которым компания выдает смартфон в личное пользование, настроенный на усиленную защиту. Сейчас такие пользователи получают уведомления о том, что устанавливать приложения из сторонних источников небезопасно, поскольку они могут содержать вредоносный код и запросто могут обойти ограничение и просто отключить его в настройках.

Advanced Protection Program Фото: 9to5google

Журналисты портала 9to5google включили полную защиту Advanced Protection Program на смартфоне, чтобы проверить как она работает. В результате проверки выяснилось, что Play Protect действительно полностью предотвращает установку приложения, которое не было найдено в Google Play Store.

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Однако есть надежда, что ограничение все же не будет столь жестким и функции безопасности не будут навязываться всем участникам Advanced Protection.

Напомним, что ранее более 800 приложений на Android оказались в зоне риска. Также на прошлой неделе смартфоны начали получать обновления до Android 10 из-за сбоя.

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