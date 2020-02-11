Android научился экономить память до 85% революционным методом

Проект AppStreamer является аналогом Netflix для мобильных приложений

Принцип работы приложения AppStreamer схож с Netflix Фото: Pexels

Флагманские смартфоны на Android копируют непопулярные идеи Apple исключать слот для расширения внутренней памяти картами microSD. Несмотря на то, что с каждым годом объем встроенной памяти растет, приложения и фотографии забивают встроенный накопитель очень быстро. На американский Университет Пердью (Purdue University) разработал революционное решение для решения этой проблемы. Программисты учебного заведения разработали приложение AppStreamer, которое позволяет сильно сэкономить место на смартфоне.

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Как утверждают разработчики, принцип работы приложения схож с Netflix, где фильмы хранятся на удаленных серверах, а пользователи смотрят их по средствам онлайн стриминга. Первые тесты показали, что AppStreamer снижает занимаемый объем популярных Android-приложений, в основном игр, до 85%. Скорость запуска и работы при этом нисколько не страдает.

По словам авторов, приложение минимизирует задержки за счет специального алгоритма прогнозирования. Дополнительным аспектом, который улучшит их работу, станут высокоскоростные сети 5G, которые позволят загружать приложения в разы быстрее, чем текущих 4G-сетях. Важно отметить, что американский мобильный оператор AT&T уже поддержал проект.

AppStreamer пока находится на стадии закрытого бета-тестирования, и когда выйдет – не сообщается. Однако уже сейчас понятно, что такой подход будет еще одним шагом по переносу приложений, игр и медиаконтента в облака.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 лучших приложений для торрентов. Также ранее сообщалось, что Android лишится главного преимущества перед iPhone.

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