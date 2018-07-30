Android получил долгожданную возможность от iPhone

Мобильное приложение YouTube на Android получило темную тему, как у iOS

На Android появилась темная тема. Фото: dribbble.com

Владельцы iPhone и iPad наслаждались темной темой приложения YouTube еще с весны. Теперь красивый темный скин популярного приложения появился и на Android-смартфонах.

Для активации темного стиля интерфейса необходимо в настройках изменить его вид вручную: "Настройки" → "Общие".

Расположение настроек темы segodnya.ua

Опция включения темной темы

Если новая тема не появилась в настройках, значит необходимо дождаться автоматического обновления приложения YouTube. Пользователи американского сегмента уже получили темную тему.

Темная тема YouTube на iOS

Черная тема YouTube появилась ещё в прошлом году, но сперва лишь в веб-версии. Теперь новая оболочка появилась и в мобильных приложениях для обеих платформ.

Напомним, что ранее плеер YouTube сильно увеличился в размерах, а также мы давали советы о том, как ускорить плеер YouTube, чтобы он не тормозил.