Android получил долгожданную возможность от iPhone
Мобильное приложение YouTube на Android получило темную тему, как у iOS
Владельцы iPhone и iPad наслаждались темной темой приложения YouTube еще с весны. Теперь красивый темный скин популярного приложения появился и на Android-смартфонах.
Для активации темного стиля интерфейса необходимо в настройках изменить его вид вручную: "Настройки" → "Общие".
Если новая тема не появилась в настройках, значит необходимо дождаться автоматического обновления приложения YouTube. Пользователи американского сегмента уже получили темную тему.
Черная тема YouTube появилась ещё в прошлом году, но сперва лишь в веб-версии. Теперь новая оболочка появилась и в мобильных приложениях для обеих платформ.
Напомним, что ранее плеер YouTube сильно увеличился в размерах, а также мы давали советы о том, как ускорить плеер YouTube, чтобы он не тормозил.