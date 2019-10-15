Android получил возможность запускать любую игру с компьютера

Компьютерные игры на Android запускаются даже на самых слабых смартфонах

Минимальные требования к смартфонам лишь наличие Android 5.0 Фото: TechSpot

Игровая платформа Nvidia GeForce Now начинает развертывание на смартфонах Android. Сервис был ранее доступен в бета-версии для MacOS с 2017 года, а для ПК – с начала 2018 года. Приложение пока доступно только в Корее, но как отмечает 9to5Mac, в течение нескольких последующих дней GeForce Now появится по всем мире.

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Идея GeForce Now в том, чтобы предоставлять пользователям возможность запускать компьютерные игры на смартфоне по средствам потоковой передачи изображения – графику обрабатывает удаленный сервер, а игрок получает картинку. Таким образом, игры могут запускаться даже на самом дешевом смартфоне. Здесь можно ознакомиться со всем списком доступных игр.

Минимальные требования к смартфонам лишь наличие Android 5.0 или более поздней версии. Также необходим геймпад для управления, ведь сенсорного ввода не предусмотрено. Пользователи GeForce Now должны помнить, что платформа все еще находится в бета-версии, поэтому может работать нестабильно – могут произойти зависания или сбои. Производительность во многом зависит от скорости передачи данных, поэтому необходимым условием является быстрый и надежный интернет с высоким пингом.

Nvidia уверяет, что после полноценного запуска пользователи смогут играть в игры с поддержкой трассировки лучей (RTX) на своих смартфонах. Однако имейте в виду, что потоковое воспроизведение игры далеко до идеального – проблема с Input Lag все еще не решена и задержки с управлением все еще присутствуют.

Напомним, что Google наступает на пятки Nvidia со своим потоковым сервисом Stadia, который будет запущен в ноябре. Также напомним, что уже доступен предзаказ игровой приставки PlayStation 5.

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