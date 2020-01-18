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Android смартфоны научились запускать игры с Xbox One

Xbox Console Streaming работает с играми от Xbox One, а также с библиотекой Xbox Game Pass

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50
Xbox Console Streaming в Украине недоступен
Xbox Console Streaming в Украине недоступен
Фото: Windows Central

2020 год в игровой индустрии начался с приятного нововведения от Microsoft. Сервис Xbox Game Streaming позволяет владельцам Xbox One выводить игры на свой смартфон и играть в них без использования телевизора. Подобный сервис в прошлом году запустила Sony – Remote Play доступен владельцам iPhone и Android.

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Воспользоваться Xbox Game Streaming на данном этапе могут только участники программы предварительной оценки Xbox, но стать ее участником может каждый. Xbox Console Streaming работает с купленными и установленными играми на Xbox One, а также с библиотекой Xbox Game Pass.

Xbox Console Streaming
Xbox Console Streaming
Фото: Neowin

Microsoft предъявляет ряд требований к участникам программы предварительного оценивания Xbox Console Streaming:

  • Смартфон или планшет под управлением Android 6.0 или выше с поддержкой Bluetooth 4.0;
  • Беспроводной контроллер Xbox One с поддержкой Bluetooth;
  • Крепление для геймпада;
  • Учетная запись Microsoft с профилем Xbox и высокоскоростным интернетом или домашним Wi-Fi роутером с поддержкой 5 ГГц.

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Пропускная способность интернет-канала должна превышать 4,75 мегабит в секунду, а желательно иметь от 9 Мб/с и выше. Пинг не должен превышать 125 мс, а лучше — 60 и меньше. Microsoft также опубликовала список стран, в которых можно использовать предоставленную возможность поиграть на мобильном устройстве, но Украина в это число не входит.

При соблюдении всех требований станет возможным запуск любой игры для Xbox One на Android смартфоне. Однако, как выяснил портал Neowin, игры по обратной совместимости от Xbox 360 и Xbox Original не работают через Xbox Console Streaming.

Напомним, что ранее игру Cyberpunk 2077 перенесли на осень. В то же время аналитики уверяют, что PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала.

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Источник: Neowin
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