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Android-смартфоны в опасности: 10 миллионов установили вирус

10 миллионов пользователей скачали поддельное приложение для установки обновлений

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:24
Google уже удалила опасное приложение
Google уже удалила опасное приложение
Фото: Unsplash

Эксперты по безопасности CSIS Security Group обнаружили серьезную угрозу в Google Play. Приложение, которое маскируется под видом полезных обновлений для смартфонов Samsung, оказалось вирусом, ворующим деньги. Согласно счетчику скачиваний, под угрозой оказались 10 миллионов пользователей.

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Как выяснили исследователи, после инсталляции, приложение принудительно переводило пользователя на сайт, который требовал деньги за установку обновления. Что характерно, после оплаты доверчивыми посетителями, никакого обновления не происходило, а деньги со счета снимались.

Фальшивое приложение вымогало деньги за обновление смартфонов Samsung
Фальшивое приложение вымогало деньги за обновление смартфонов Samsung
Фото: independent

Фальшивое приложение предлагает подписку на получение обновлений от Samsung, которое стоит 34,99 доллара ежемесячно. Дополнительно можно было якобы отвязать смартфон от оператора за 19,99 долларов, что тоже обман. Платежи проводятся не через Play Маркет, а на сайте разработчиков, что усложняет возврат средств за услуги, которые не были предоставлены.

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Отзывы о приложении и его оценки в Play Маркете по большей части позитивные и купленные, не исключено, что и количество инсталляций было накручено. Как много пользователей попались на эту уловку, неизвестно, но с учетом общего числа установок можно предположить, что мошенники заработали немало денег на доверчивых пользователях. Google уже удалила опасное приложение из Play Market.

Чтобы предотвратить использование вредоносного ПО на Android-смартфоне, вот несколько советов:

  • Загружайте приложения только из надежных источников – Google Play, Samsung Market и прочие.
  • Снимите флажок "установить из неизвестных источников"
  • Не устанавливайте ничего, если не знаете, для чего это приложение.
  • Пароль защитит ваш смартфон.
  • Чаще устанавливайте обновления.
  • Избегайте просмотра конфиденциальной информации в общедоступном Wi-Fi.
  • Внимательно прочитайте разрешения, которые запрашивает приложение.

Напомним, что ранее Android атаковал вирус, разряжающий батарею. А недавно фальшивый Viber заражал смартфоны по всему миру.

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Источник: independent
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