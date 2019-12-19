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Android впервые появится в автомобилях BMW

Модели с iDrive 7 будут иметь беспроводную интеграцию с Android устройствами в следующем году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:47
BMW iDrive будет улучшен в пользу Android
BMW iDrive будет улучшен в пользу Android
Фото: Unsplash

BMW услышала просьбы своих клиентов и внедряет долгожданную поддержку Android Auto в свой автомобильный модельный ряд с июля 2020 года. Новая политика автопроизводителя связана с тем, что не у всех владельцев баварского бренда есть iPhone, что вызывает некоторые неудобства с использованием встроенной системы iDrive.

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BMW наконец-то выяснила, что не все ее клиенты используют iPhone для взаимодействия со своими автомобилями. Таким образом в 2020 году BMW станет последним автопроизводителем из Большой тройки Германии, который будет предлагать Apple CarPlay и Android Авто в своей информационно-развлекательной системе.

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BMW iDrive был одной из первых автомобильных коммуникационных и развлекательных систем, выпущенных в 2001 году. За годы существования она стала более удобной и интуитивной понятной, чем у большинства конкурентов.

Тем не менее, компания приняла странное решение взимать с клиентов 80 долларов в год за доступ к Apple CarPlay в модельном ряде 2019 года. Позднее под давлением общественности это решение было отменено, а BMW решила внимательнее прислушиваться к желаниям своих клиентов, которые начали жаловаться на отсутствие Android Auto.

Android Auto заработает на BMW в 2020 году
Android Auto заработает на BMW в 2020 году
Фото: TechSpot

"BMW Group расширяет возможности беспроводной связи в своих автомобилях с внедрением Android Auto, начиная со середины 2020 года", – отметил пресс-релиз компании.

Реализация Android Auto в BMW позволит клиентам просматривать всю важную информацию не только на центральном дисплее, но и на информационном дисплее комбинации приборов, а также на главном дисплее, где он отображается непосредственно в направлении движения водителя.

Встроенная автомобильная коммуникационная и развлекательная система BMW iDrive является одной из лучших в мире
Встроенная автомобильная коммуникационная и развлекательная система BMW iDrive является одной из лучших в мире
Фото: Unsplash

"Многие из наших клиентов отметили, что для них очень важно обладать доступом к Android Auto в автомобилях BMW для удобного использования ряда привычных функций Android-смартфонов, не отвлекаясь от дороги, в дополнение к собственным функциям и услугам BMW", – объяснил глава BMW по управлению продуктами Питер Генрих.

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Android Auto будет продемонстрирован на стенде BMW во время выставки CES 2020 в Лас-Вегасе и появится в июле 2020 года для всех моделей, оснащенных новейшей информационно-развлекательной системой iDrive 7.

Напомним, что ранее электромобиль BMW i4 способен конкурировать с Tesla Model 3. Также BMW показала самый черный автомобиль в мире.

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Источник: TechSpot
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