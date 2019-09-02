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Android ждут неприятные перемены: что поменяют

В Google Play будут принудительно показываться рекламные ролики

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Нововведение в Google Play появится в начале сентября
Нововведение в Google Play появится в начале сентября
Фото: Unsplash

Магазин приложений Google Play на Android ждут серьезные перемены, которые привнесут раздражающую функцию. Вспомните, какая функция на веб-сайтах вам больше всего не нравится? Скорее всего это автоматическое воспроизведение видео. Теперь похожий раздражительный функционал появится и в Google Play.

Смотрите также в сюжете о том, как развивалась мобильная связь:

С начала сентября при открытии страниц приложений в Google Play, в которых есть промо-материалы, видео будет проигрываться в автоматическом режиме. Т.е. если пользователь зайдет на страницу какой-либо игры, то сервис первым запустит видеоролик, а потом уже покажет скриншоты. Google прокомментировала нововведение так: "чтобы помочь большему количеству пользователей быстро найти нужный контент".

Официальное заявление от Google относительно нововведений в Google Play
Официальное заявление от Google относительно нововведений в Google Play
Фото: XDA

Одним из побочных эффектов этого шага является демонстрация рекламы перед видео. Google не хочет, чтобы трейлеры к приложениям и играм содержали рекламу, что, по их словам, могло бы ввести пользователей в заблуждение. Поэтому поисковый гигант просит разработчиков отключить монетизацию для промо-видео до 1 ноября 2019 года. После этого срока промо-ролики с рекламой не будут отображаться в Google Play.

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Это нововведение, вероятно, будет раздражать многих пользователей, но его легко игнорировать. XDA надеются, что Google добавит возможность отключить автоматическое воспроизведение видео, по крайней мере, при использовании мобильного интернета.

Напомним, что ранее Google обещала выпустить Android 10 третьего сентября. В то же время Android 10 получит крайне полезную функцию от iPhone.

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Источник: XDA
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