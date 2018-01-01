Анонс смартфона OnePlus 6: 256 ГБ памяти и мощная фотокамера

Производитель смартфонов OnePlus официально представил новую модель.

Смартфон OnePlus 6. Фото: cnet.com

Шестой флагман OnePlus также использовал модный вырез, как у iPhone X на своем безрамочном дисплее.

В отличие от флагмана Apple, OnePlus 6 может похвастаться 6,2-дюймовым дисплеем формата 19:9 с Optic AMOLED матрицей и разрешением 2280х1080 пикселей. Дисплей покрывает 84% всего лицевого пространства смартфона.

6,2-дюймовый дисплей Фото: cnet.com

Новинка получила интегрированный SoC на платформе Snapdragon 845 – самой мощной на текущий момент. На выбор покупателям предоставляют три модели, отличающиеся объемом оперативной и флэш-памяти UFS 2.1: 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Слот расширения для карт памяти формата MicroSD отсутствует, а сам корпус, изготовленный из металла и стекла, – неразборной.

Двойной фотосенсор со сканером отпечатков пальцев. Фото: mobilesyrup.com

Компания OnePlus оснастила смартфон очень качественной двойной фотокамерой. Основная фотокамера получила 16 МП разрешение, а вспомогательная использует 20 МП разрешение и оптическую систему стабилизации изображения.

OnePlus 6 (слева) в сравнении с iPhone X (справа). Фото: bgr.com

OnePlus 6 дополнительно оснащен специальным улучшенным алгоритмом HDR, обеспечивающий качественную цветокоррекцию снимков; функция Smart Capture позволяет анализировать снимаемую сцену и автматически подбирает под нее нужные параметры для обеспечения наилучшего качества снимка.

Фронтальная 16-мегапиксельная фотокамера. Фото: cnet.com

Камера для селфи тоже обладает 16 МП фотосенсором, которая может использоваться для разблокировки, наподобие функции Face ID у iPhone. Смартфон также обладает традиционным сканером отпечатков пальцев, размещенный на задней панели.

Фото: yourlifeupdated.net

OnePlus 6 умеет вести видеосъемку в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, а также записывать видео в режиме Slow-Mo в разрешении 720p с частотой 480 кадров в секунду.

Всю аппаратную начинку питает батарея, емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки Dash Charge (5 В, 4 А).

Фото: digitaltrends.com

Старт продаж по всему миру намечен на 22 мая. Цена за самую базовую версию составляет $529 (6/64 ГБ), а самая дорогая модель обойдется покупателям в $629.

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