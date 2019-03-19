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Антивирусы на Android "не делают ничего" – исследование

Из 250 существующих антивирусов в Google Play только 50 смогли обнаружить угрозы

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Антивирусные приложения по большей части бесполезны и тормозят Android
Антивирусные приложения по большей части бесполезны и тормозят Android
Фото: Pinterest

Исследовательская группа AV-Comparatives, оценивающая эффективность антивирусных программ провела большую проверку приложений поиску вирусов на Android. Результаты исследования оказались удивительными: из 250 существующих антивирусов только 50 смогли обнаружить угрозы.

Все антивирусы для Android были взяты из цифрового магазина Google Play. Эксперты протестировали каждое приложение на 2000 наиболее распространенных угроз и вредоносных программ для мобильной операционной системы и записали, что было ими обнаружено, а что пропущено. Тесты были автоматизированы, но проводились на реальных смартфонах разной конфигурации, а не на эмуляторах.

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В качестве контрольной группы эксперты также протестировали чистые приложения, чтобы проверить, действительно ли антивирусные приложения сканируют телефон. Они обнаружили, что большинство приложений, позиционирующих себя, как антивирусы, просто помечали любую программу на телефоне пользователя как "подозрительную", если она просто отсутствовала в списке "разрешенных".

Антивирусы помечали конкурентов, как "приложения с высоким риском"

Некоторые антивирусы отображали индикатор выполнения во время "сканирования", но эта информация была "фейковой" и основывалась на встроенной задержке, которая даже не зависела от количества установленного софта.

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Замечен даже плагиат. Многие антивирусы использовали открытый код ​​из другого бесплатного приложения, но требовали за это платную подписку или покупку. Некоторые приложения дошли до того, что просто копировали интерфейс популярных антивирусов, как показано ниже.

Фейковые антивирусы копируют интерфейс популярных приложений 

Эксперты из AV-Comparatives уверяют, что частота обновления или количество скачиваний – не являются показателем доверия к антивирусу. Они рекомендуют придерживаться известных брендов, так как даже бесплатная версия реального антивируса лучше, чем любое мошенническое приложение, которое, как показала практика "не делает ничего", а лишь тормозит систему на слабых смартфонах и требуют оплату ни за что.

Лишь 50 приложений из 250 смогли определить более 90% угроз. Среди полезных и надежных AV-Comparatives рекомендуют использовать проверенные антивирусы: Avast, AVG, Avira, Bitdefender, BullGuard, Emsisoft, ESET, F-Secure, McAfee, Sophos, STOPzilla, Symantec, Tencent, Trend Micro, VIPRE, Lookout, Malwarebytes, CheckPoint и Webroot. 

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По словам исследователей, они были неприятно удивлены количеством фальшивых программ обеспечения безопасности Android, которые распространяются в Google Play без какого-либо вмешательства со стороны Google. Такие фейковые приложения не только бесполезны, но и вредят полезным антивирусам своим паразитированием и вымогательством денег, вводя пользователей в заблуждение.  

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Напомним, что ранее телевизоры Samsung Smart TV впервые получили антивирус. Также "Сегодня" давали советы по тому, как защитить компьютер от опасного вируса.

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