Апокалипсис не сегодня: найден способ остановить падение астероидов

Ученые нашли безопасный способ спасения Земли от крупных астероидов "гравитационным связыванием"

Помимо опасностей на Земле вроде ядерной войны или извержения супервулканов, апокалипсис на нашей планете может устроить угроза из космоса – столкновение с огромным астероидом. Причем угроза вполне реальна, так как космические тела часто подлетают к нам на опасно близкое расстояние, и каждый раз ученые с тревогой наблюдают, как очередное роковое тело пролетает мимо. Но однажды траектория крупного астероида может быть направлена на Землю и тогда опасности не миновать. Как же нам справиться с этой угрозой?

Ученые ранее предлагали несколько сценариев, вроде расстрела ядерными зарядами, сбивания с курса путем буксировки. Но такие способы несут в себе дополнительные угрозы – создание множества осколков, которые все равно упадут на Землю. Может быть есть более безопасное решение? И оно нашлось.

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Спасти Землю от падения астероидов ученые из Университета Центральной Флориды предложили при помощи сценария "Параболическая Дуга". Способ заключается в гравитационном связывании крупного астероида с более мелким. В таком случае при помощи образовавшегося центра масс можно сместить траекторию угрожающего тела подальше от нашего родного дома. Поскольку в этом методе используется только гравитация, то риск разбить объект на куски отсутствует.

Конечно, проверить такой способ на практике пока не представляется возможным. Поэтому была использована симуляция на основе исследований астероида Бенну, чтобы проверить, насколько удачной будет такая идея. По словам команды, в теории способ защиты Земли гравитационным связыванием астероидов оказался вполне рабочим.

Фотография астероидов Матильда, Гаспра и Ида, которые можно использовать для гравитационного связывания с угрожающими Земле небесными телами Фото: Engadget

Но у такого способа, безусловно, нашлись недостатки. Во-первых, нужно найти второй астероид и отбуксировать его близко к угрожающему Земле космическому телу. Во-вторых, на реализацию такого плана уйдет гораздо больше времени – бомбардировка оказывается более быстрым и дешевым решением, но более рискованным. В любом случае, такой безопасный сценарий отбрасывать нельзя, и ученые уже взяли его себе на вооружение.

Напомним, что ранее NASA собиралась "выстрелить" по астероиду. Также весной был зафиксирован первый смертельный случай от падения метеорита.

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