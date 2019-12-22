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Apple добавила в iPad функцию от Windows 8.1

На планшетах iPad появились возможности от Windows 8.1 и macOS

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:05
Для активации функции придется подключить мышку к iPad
Для активации функции придется подключить мышку к iPad
Фото: Unsplash

Десктопная операционная система macOS со времен High Sierra 10.13 получила удобную функцию "Активные углы". Хотя изначально ее впервые внедрил Microsoft в не очень популярной Windows 8 и 8.1. Теперь Активные углы появились и на iPad с версией iOS 13.3. "Сегодня" расскажет, как пользоваться этой крайне удобной функцией, о которой мало кто знает из пользователей MacBook и iMac.

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В этом году iPhone и iPad вместе с iOS 13 и iPadOS 13 получили возможность работы с мышкой. Поэтому появление десктопных возможностей для iPad был лишь вопросом времени. С iOS 13.3 активные углы стали возможны на планшетах.

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На Mac "Активные углы" активируются при наведении курсора к определенному углу экрана и задержав его там на некоторое время. При этом можно вызвать, например, переход устройства в режим сна или отключение дисплея. Однако стоит понимать, что для ее работы придется подключить к iPad мышь — при использовании сенсорного экрана эта опция работать не будет.

Для управления этой опцией активных углов зайдите в "Настройки" -> "Универсальный доступ" -> "Касание" -> AssistiveTouch -> "Активные углы", после чего выберите нужный вам угол. Возможных действий много, начиная с выхода на рабочий стол и заканчивая перезагрузкой устройства.

Активация "Активных углов"
Активация "Активных углов"
Фото: iguides.ru

По умолчанию для вызова заданного действия нужно удерживать указатель мыши в нужном углу 2 секунды, однако при желании время можно изменить. Для этого вернитесь на шаг назад, на вкладку AssistiveTouch. Там же можно задать допустимое перемещение — область в углу экрана, где будет срабатывать выбранная вами функция.

Задаем время для активации активного угла
Задаем время для активации активного угла
Фото: iguides.ru

В целом, это очень удобная функция, если вы постоянно пользуетесь iPad с мышкой. Также несколько странно, что она не работает при сенсорном управлении — это могло быть удобно для вызова определенных действий, для которых в системе нет жестов.

Напомним, что ранее мы давали ТОП-5 советов, как ускорить старый смартфон. Также давали рекомендации по использованию ночного режима на iPhone 11.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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Источник: iguides.ru
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