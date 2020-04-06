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Apple добавит iPhone потрясающую возможность от Android

Apple активно работает над виджетами для iPhone в оболочке iOS 14

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:10

В бета-версии предстоящей iOS 14 энтузиастами были обнаружены доказательства существования виджетов для iPhone. Сейчас они заблокированы, но в последующих тестовых сборках программисты надеются получить полный доступ к ним. Вероятно, Apple расскажет о них больше во время летней онлайн-конференции WWDC 2020.

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Сами виджеты не являются новыми для iOS – они уже есть на iPad. Однако они находятся на отдельном экране вместо того, чтобы предоставлять владельцам iPhone возможность размещать их где угодно, как это сейчас реализовано на Android.

Скриншоты iOS 14
Скриншоты iOS 14

Новая функция, внутренне называемая Avocado, связана с приложением Springboard, отвечающее за домашний экран iPhone, сообщает 9to5Mac. Вместо закрепленных виджетов, которые были представлены на домашних экранах iPad начиная с iPadOS 13, виджеты для iOS 14 в iPhone могут быть перемещены также, как значки приложений.

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Недавно опубликованные скриншоты с iOS 14 совпадают с обнаружением виджетов. На новых снимках рабочих столов новой версии операционной системы видно группировку обоев по категориям, таким как Классика, Земля и Луна и Цветы. На изображениях также показана новая опция "Внешний вид главного экрана", которая позволит людям выбирать интеллектуальные динамические обои для главного экрана на основе их текущих обоев. Эти параметры помогут упростить пользователям просмотр их домашних экранов, особенно если появятся новые виджеты.

Напомним, что ранее Android лишили главного преимущества перед iPhone. В то же время на старых смартфонах появилась эксклюзивная функция от Android 10.

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Источник: 9to5Mac
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