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Apple готовит к выпуску MacBook для "бедных"

Новая модель MacBook будет представлена вместе со смартфонами iPhone на ежегодной сентябрьской презентации

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:44
Новинка заменит MacBook Air 2015 года. Фото: MacInsider
Новинка заменит MacBook Air 2015 года. Фото: MacInsider

Корпорация Apple собирается осенью выпустить бюджетную модель MacBook. Об этом сообщает ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок Apple.

Источнику стало известно, что в VI квартале 2018 года поставки тайваньской компании Quanta Computer вырастут до 10 млн единиц, что гораздо больше, чем в другие периоды. Такая активность, вероятнее всего, связана с выпуском новой модели лэптопа.

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Новая модель MacBook будет представлена вместе со смартфонами iPhone на ежегодной сентябрьской презентации, а в продажу модель поступит в октябре. Увеличение объемов производства связывают с увеличением спроса на "бюджетный" MacBook.

Ожидается, что новинка заменит нынешнюю самую дешевую модель MacBook Air 2015 года, получит Retina-дисплей на 13 дюймов, 8-е поколение процессоров Intel Core с архитектурой Kaby Lake Refresh и ценник в районе 1000 долларов США.

Напомним, что мощный MacBook Pro 2018 дико перегреваетсястоимость нового MacBook Pro 2018 оказалась дороже иномарки, а также Apple отказалась от использования чипов Intel в своих iPhone

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Источник: gagadget.com
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