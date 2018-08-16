Apple готовит к выпуску MacBook для "бедных"
Новая модель MacBook будет представлена вместе со смартфонами iPhone на ежегодной сентябрьской презентации
Корпорация Apple собирается осенью выпустить бюджетную модель MacBook. Об этом сообщает ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок Apple.
Источнику стало известно, что в VI квартале 2018 года поставки тайваньской компании Quanta Computer вырастут до 10 млн единиц, что гораздо больше, чем в другие периоды. Такая активность, вероятнее всего, связана с выпуском новой модели лэптопа.
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Новая модель MacBook будет представлена вместе со смартфонами iPhone на ежегодной сентябрьской презентации, а в продажу модель поступит в октябре. Увеличение объемов производства связывают с увеличением спроса на "бюджетный" MacBook.
Ожидается, что новинка заменит нынешнюю самую дешевую модель MacBook Air 2015 года, получит Retina-дисплей на 13 дюймов, 8-е поколение процессоров Intel Core с архитектурой Kaby Lake Refresh и ценник в районе 1000 долларов США.
Напомним, что мощный MacBook Pro 2018 дико перегревается, стоимость нового MacBook Pro 2018 оказалась дороже иномарки, а также Apple отказалась от использования чипов Intel в своих iPhone.