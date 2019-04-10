Apple готовит MacBook Pro с выдающимися технологиями
Выход обновленных MacBook Pro запланирован на первую половину 2021 года
Корпорация Apple сейчас активно работает над совершенно новым MacBook Pro, который будет оснащен по последнему слову компьютерных технологий. Об этом заявил авторитетный аналитик Минг Чи-Куо, известный нам своими точными и правдивыми прогнозами, сообщает AppleInsider.
Ранее аналитик утверждал, что новые MacBook Pro стоит ждать уже в 2019 году. Однако, сегодня эксперт изменил свой прогноз относительно даты выхода ноутбуков. Не исключено, что в Apple решили доработать продукт до совершенства, чтобы избежать проблем, которые свойственны MacBook Pro текущего поколения, таких как сильный перегрев и залипание клавиш. Выход обновленных MacBook Pro запланирован на первую половину 2021 года.
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Именитый специалист не стал вдаваться в подробности, лишь рассказав, что диагональ экрана будущего ноутбука составит 16,5-дюймов. Apple сможет добиться этого без увеличения габаритов — исключительно за счет уменьшения рамок по периметру дисплея.
Помимо всего прочего, Минг Чи Куо рассказал о планах Apple на монитор Thunderbolt Display. По его словам, продукт стоит ждать уже в середине этого года. Практически со 100% уверенностью можно утверждать, что новый дисплей будет представлен вместе с обновленным компьютером Mac Pro.
По слухам, Thunderbolt Display станет самым настоящим бескомпромиссным решением для профессионалов — разрешение дисплея составит 6К, а диагональ экрана — 31,6 дюйма. Внешний облик также претерпит серьёзные изменения — монитор станет полностью безрамочным, в духе современных iPhone и iPad Pro.
За изображение будет отвечать MiniLED-матрица, что обеспечит "выдающееся качество изображения". Такое заявление вполне может оказаться правдой, поскольку Apple всегда оснащала свои продукты лучшими экранами на рынке.
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Напомним, что ранее Apple заподозрили в обмане с iPhone. Также на прошлой неделе Apple gjnthgtkf фиаско и отправила на "кладбище" перспективный проект.
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