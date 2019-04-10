Apple готовит MacBook Pro с выдающимися технологиями

Выход обновленных MacBook Pro запланирован на первую половину 2021 года

MiniLED-матрица обеспечит новым MacBook Pro "выдающееся качество изображения" Фото: Pixabay

Корпорация Apple сейчас активно работает над совершенно новым MacBook Pro, который будет оснащен по последнему слову компьютерных технологий. Об этом заявил авторитетный аналитик Минг Чи-Куо, известный нам своими точными и правдивыми прогнозами, сообщает AppleInsider.

Ранее аналитик утверждал, что новые MacBook Pro стоит ждать уже в 2019 году. Однако, сегодня эксперт изменил свой прогноз относительно даты выхода ноутбуков. Не исключено, что в Apple решили доработать продукт до совершенства, чтобы избежать проблем, которые свойственны MacBook Pro текущего поколения, таких как сильный перегрев и залипание клавиш. Выход обновленных MacBook Pro запланирован на первую половину 2021 года.

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Именитый специалист не стал вдаваться в подробности, лишь рассказав, что диагональ экрана будущего ноутбука составит 16,5-дюймов. Apple сможет добиться этого без увеличения габаритов — исключительно за счет уменьшения рамок по периметру дисплея.

Помимо всего прочего, Минг Чи Куо рассказал о планах Apple на монитор Thunderbolt Display. По его словам, продукт стоит ждать уже в середине этого года. Практически со 100% уверенностью можно утверждать, что новый дисплей будет представлен вместе с обновленным компьютером Mac Pro.

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По слухам, Thunderbolt Display станет самым настоящим бескомпромиссным решением для профессионалов — разрешение дисплея составит 6К, а диагональ экрана — 31,6 дюйма. Внешний облик также претерпит серьёзные изменения — монитор станет полностью безрамочным, в духе современных iPhone и iPad Pro.

За изображение будет отвечать MiniLED-матрица, что обеспечит "выдающееся качество изображения". Такое заявление вполне может оказаться правдой, поскольку Apple всегда оснащала свои продукты лучшими экранами на рынке.

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Напомним, что ранее Apple заподозрили в обмане с iPhone. Также на прошлой неделе Apple gjnthgtkf фиаско и отправила на "кладбище" перспективный проект.

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