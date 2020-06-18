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Apple готовит новое поколение MacBook с "ядерным" зарядом

Сегодня, 14:05

Apple готова перевести MacBook на собственные процессоры с архитектурой ARM, что увеличит их время автономной работы от батареи

Компания Apple давно планировала перейти с процессоров Intel на чипы собственного производства ARM от планшетов iPad. Тем самым она избавила бы себя не только от лишних затрат на закупку не самого дешевого оборудования, а также улучшила безопасность. Дело в том, что пару лет назад у процессоров Intel обнаружили серьезную аппаратную уязвимость, которая делает все MacBook потенциально незащищенными. Свежие слухи от Bloomberg намекают на то, что Apple уже готова перевести MacBook на собственные процессоры с архитектурой ARM – анонс этой важной вехи может состояться на мероприятии WWDC 2020.

Согласно имеющимся слухам, Apple сейчас работает сразу над тремя такими процессорами. Предположительно, первыми на новую платформу переведут базовые модели MacBook. Возможно, специально для этого Apple возродит 12-дюймовый MacBook Air.

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Достоинств у ARM архитектуры много. Главный – энергоэффективность. При обычном аккумуляторе MacBook на ARM процессоре способен проработать как минимум в 1,5-2 раза дольше, чем на процессоре Intel. При этом, производительность может не пострадать, так как их мощность уже достигла уровня игровых приставок. К примеру, Apple заявляла, что их iPad Pro может посоревноваться с Xbox One.

Примерно таким будет размер материнской платы MacBook ARM
Примерно таким будет размер материнской платы MacBook ARM
Фото: ixbt.com

Компания будет придерживаться той же конструкции, что была у предыдущей модели, а на борту будет стоять 5-нм процессор с двенадцатью ядрами. Ожидается, что там будет восемь высокопроизводительных ядер под названием Firestorm и четыре энергоэффективных ядра Icestorm. Apple может использовать аналогичную архитектуру, которую она применяет для iPhone и iPad, которые также используют сочетание высокопроизводительных и энергоэффективных ядер. Благодаря количеству тепловыделяющего пространства, которое, как ожидается, будет присутствовать в 12-дюймовом ARM MacBook, Apple может увеличить общее количество ядер.

Анонс WWDC 2020
Анонс WWDC 2020
Фото: ixbt.com

По словам инсайдера, ARM Mac может быть анонсирован в этом году, но в продажу поступит в 2021. Официальная презентация устройства может произойти на мероприятии WWDC 2020, которое состоится 22 июня.

Напомним, что ранее Apple увеличила память iMac до невероятного объема. Также в 2019 году Apple выпустила новые модели MacBook, у которых отсутствуют любые проблемы.

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Источник: The Verge
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