Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Apple готовит три модели iPhone XI 2019: показаны фото

В сеть просочились рендеры от Slashleaks, которые утверждают, что демонстрируют все три модели iPhone 2019

Евгений Опанасенко
Сегодня, 18:02
Рендеры iPhone 2019 подтверждают наличие трех фотокамер
Рендеры iPhone 2019 подтверждают наличие трех фотокамер
Фото: Digital Trends

Ожидаемая дата выпуска iPhone приближается, которая намечена на конец сентября 2019 года, поэтому число утечек вокруг новой линейки Apple возросло. Apple пока не разглашает название смартфонов, по слухам это будет iPhone 11 либо iPhone XI. Однако представление о внешнем виде новых моделей уже есть. В сеть просочились рендеры от Slashleaks, которые подтверждают обновленный дизайн всех трех iPhone XI 2019.

Смотрите также в сюжете о всех новинках от Apple: 

Снимки демонстрируют новый внешний вид трех моделей iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR и в целом соответствуют тому, что ранее показывали другие источники за последние несколько месяцев. Вот краткое описание каждой модели, основанное на утечках информации от инсайдеров.

iPhone XI

Apple iPhone XI 2019
Apple iPhone XI 2019
Фото: SlashLeaks

Первое изображение демонстрирует самый "стандартный" телефон в линейке – iPhone XI. Согласно утечкам, лицевая часть смартфона практически не отличается от iPhone XS, поскольку обладает таким же широким вырезом под фронтальные камеры и минимальными рамками вокруг дисплея. Текст на дисплее идентифицирует устройство как iPhone 5.8, что намекает на 5,8-дюймовый дисплей. Матрица экрана тоже будет OLED, как в предыдущих моделях. Порт Lightning останется, слухи о USB-C не подтверждаются.

Сильнее всего модельный ряд iPhone XI 2019 отличает тыльная сторона. Впервые в iPhone будет использоваться система с тремя фотокамерами, а сам модуль будет квадратной формы с треугольным расположением объективов: все они будут 12-мегапиксельными с телеобъективом, широкоугольной и широкоугольной конфигурацией.

iPhone XI Max

Apple iPhone XI Max 2019
Apple iPhone XI Max 2019
Фото: SlashLeaks

Второй мобильный аппарат получил кодовое название iPhone 6.5 на дисплее. Скорее всего это будет преемник iPhone XS Max с 6,5-дюймовым экраном. Как и iPhone XI, модель Max немного отличается от своего предшественника по передней части с большой выемкой и тонкими рамками. Модуль камеры также аналогичен конфигурации с тремя линзами, расположенные в треугольной форме с аналогичными параметрами.

iPhone XIR

Apple iPhone XIR 2019
Apple iPhone XIR 2019
Фото: SlashLeaks

Преемник удивительно хорошего iPhone XR получит 6,1-дюймовый дисплей, как и его предшественник, а также идентичный дизайн лицевой части. Как и другие телефоны в линейке XI, именно здесь мы видим самые большие изменения, но в отличие от рендеров iPhone XI и XI Max, iPhone XIR получит всего камеры в модуле прямоугольной формы – скорее всего у этой модели будет отсутствовать широкоугольный модуль.

Насколько эти рендеры будут соответствовать правде, мы узнаем лишь на осенней презентации Apple. Уверенности в том, что опубликованные снимки являются правдивыми, добавляет тот факт, что их ретвитнул @OnLeaks, известный своими правдивыми инсайдами.

Напомним, что ранее проблемы у Huawei увеличили продажи iPhone. Также Apple опровергла печальные слухи об iPhone.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Вечное "проклятие": исправить главную проблему смартфонов невозможно Из Apple уходит легендарный дизайнер Победа Apple: Google отказалась выпускать планшеты Apple отказывается от iOS на iPad: что будет дальше
iPhone Apple смартфоны iPhone 11 iPhone XI
Источник: Digital Trends
Реклама

Новости партнеров

Ани Лорак получила новый удар в спину
Ани Лорак получила новый удар в спину
47-летнюю Заворотнюк поклонники не узнали
47-летнюю Заворотнюк поклонники не узнали
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Популярные статьи

Сегодня, 16:59Food

Киви: польза и вред фрукта для организма

Сегодня, 15:19Fun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

Сегодня, 08:20Fun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

Вчера, 20:15Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:17Events

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

Вчера, 14:34Events

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

Вчера, 14:31Психология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 13:21Шоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

Вчера, 12:40Техно

Солнечное затмение 2 июля: где посмотреть космическое событие

Вчера, 11:20Шоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

Вчера, 11:13Fun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

Вчера, 09:15Events

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 08:35Техно

Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной

29 июняТехно

Вечное "проклятие": исправить главную проблему смартфонов невозможно

29 июняПсихология

Гороскоп на 29 июня: все знаки зодиака

Новости партнеров

Кардиологи изменили нормы артериального давления
Кардиологи изменили нормы артериального давления
"Появилось ужасное влечение": Пугачева об отношениях с Галкиным
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Как перестать потеть
Как перестать потеть
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в июле
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в июле
5 знаков зодиака, которые всегда меняются к лучшему
5 знаков зодиака, которые всегда меняются к лучшему
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь