Apple готовит три модели iPhone XI 2019: показаны фото

В сеть просочились рендеры от Slashleaks, которые утверждают, что демонстрируют все три модели iPhone 2019

Рендеры iPhone 2019 подтверждают наличие трех фотокамер Фото: Digital Trends

Ожидаемая дата выпуска iPhone приближается, которая намечена на конец сентября 2019 года, поэтому число утечек вокруг новой линейки Apple возросло. Apple пока не разглашает название смартфонов, по слухам это будет iPhone 11 либо iPhone XI. Однако представление о внешнем виде новых моделей уже есть. В сеть просочились рендеры от Slashleaks, которые подтверждают обновленный дизайн всех трех iPhone XI 2019.

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Снимки демонстрируют новый внешний вид трех моделей iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR и в целом соответствуют тому, что ранее показывали другие источники за последние несколько месяцев. Вот краткое описание каждой модели, основанное на утечках информации от инсайдеров.

iPhone XI

Apple iPhone XI 2019 Фото: SlashLeaks

Первое изображение демонстрирует самый "стандартный" телефон в линейке – iPhone XI. Согласно утечкам, лицевая часть смартфона практически не отличается от iPhone XS, поскольку обладает таким же широким вырезом под фронтальные камеры и минимальными рамками вокруг дисплея. Текст на дисплее идентифицирует устройство как iPhone 5.8, что намекает на 5,8-дюймовый дисплей. Матрица экрана тоже будет OLED, как в предыдущих моделях. Порт Lightning останется, слухи о USB-C не подтверждаются.

Сильнее всего модельный ряд iPhone XI 2019 отличает тыльная сторона. Впервые в iPhone будет использоваться система с тремя фотокамерами, а сам модуль будет квадратной формы с треугольным расположением объективов: все они будут 12-мегапиксельными с телеобъективом, широкоугольной и широкоугольной конфигурацией.

iPhone XI Max

Apple iPhone XI Max 2019 Фото: SlashLeaks

Второй мобильный аппарат получил кодовое название iPhone 6.5 на дисплее. Скорее всего это будет преемник iPhone XS Max с 6,5-дюймовым экраном. Как и iPhone XI, модель Max немного отличается от своего предшественника по передней части с большой выемкой и тонкими рамками. Модуль камеры также аналогичен конфигурации с тремя линзами, расположенные в треугольной форме с аналогичными параметрами.

iPhone XIR

Apple iPhone XIR 2019 Фото: SlashLeaks

Преемник удивительно хорошего iPhone XR получит 6,1-дюймовый дисплей, как и его предшественник, а также идентичный дизайн лицевой части. Как и другие телефоны в линейке XI, именно здесь мы видим самые большие изменения, но в отличие от рендеров iPhone XI и XI Max, iPhone XIR получит всего камеры в модуле прямоугольной формы – скорее всего у этой модели будет отсутствовать широкоугольный модуль.

Насколько эти рендеры будут соответствовать правде, мы узнаем лишь на осенней презентации Apple. Уверенности в том, что опубликованные снимки являются правдивыми, добавляет тот факт, что их ретвитнул @OnLeaks, известный своими правдивыми инсайдами.

Напомним, что ранее проблемы у Huawei увеличили продажи iPhone. Также Apple опровергла печальные слухи об iPhone.

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