Apple готовится анонсировать iPhone 12 – озвучена дата презентации

Следующая презентация от Apple состоится менее, чем через месяц, а именно – 13-14 октября

Во вторник Apple провела онлайновую презентацию новинок в рамках Event-2020, в числе которых оказались Watch Series 6, Watch SE, два iPad и подписочный сервис Apple One. Но где ожидаемый iPhone 12? Традиционно Apple показывала новые линейки iPhone в сентябре, но коронавирус заставил компанию перенести анонс линейки iPhone 12 на более поздний срок. Тем не менее, в СМИ уже появилась вероятная дата презентации смартфонов.

Как сообщает CNET, Apple анонсирует iPhone 12, 12 Pro, 12 Max и, возможно, 12 Pro Max 13 или 14 октября 2020 года. Т.е. до их презентации осталось меньше месяца. Но Apple не опубликовала никакой официальной информации после презентации 15 сентября и упорно хранит молчание.

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Японское агентство Nikkei Asian Review ранее сообщало, что Apple начнет производство своих iPhone 5G в середине сентября, а это означает, что "Айфоны" появятся в продаже позднее обычного. Apple также понадобится достаточно устройств, чтобы успеть к Черной пятнице и рождественским праздникам – в этот период покупатели охотнее приобретают дорогие товары.

Наконец, в интересах Apple выбрать дату презентации, когда вероятность быть поглощенным еще более важными новостями невысока. 3 ноября 2020 года состоятся очередные выборы президента США, а значит позже этой даты проводить презентацию бессмысленно. Таким образом анонс iPhone 12 должен состояться раньше, и лучшее для этого время – в средине октября.

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Ранее инсайдеры заявляли, что iPhone 12 "задержится на несколько недель" после сентябрьского мероприятия от Apple. Отсрочка "на несколько недель" также намекает на то, что следующая презентация состоится в октябре.

Apple в июле подтвердила, что вспышка коронавируса вынудила сборочные линии в Китае прекратить работу или работать с ограниченным графиком, что также отразилось на поставках комплектующих и общем срыве планов по производству смартфонов. Также несмотря на то, что анонс iPhone 12 состоится 13 или 14 октября, выход смартфонов может быть немного с опозданием. Первыми на рынке появятся более дешевые iPhone 12 и iPhone 12 Max, а флагманы iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max выйдут ближе к зиме.

Напомним, что ранее Apple собиралась покончить с iPhone XR и нашла достойную замену. В то же время iPhone 12 оказался не готов к сентябрьской презентации Apple.

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