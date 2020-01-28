Apple iPad исполнилось 10 лет: ТОП-5 интересных фактов о планшете

Пять вещей, которые вы могли не знать об Apple iPad в честь его 10-летнего юбилея

iPad - 10 лет Фото: Unsplash

27 января 2010 года покойный генеральный директор Apple Стив Джобс представил миру устройство, похожее на гигантский iPhone, но без возможности позвонить по сотовой связи. Спустя несколько месяцев первый iPad стал доступным для общественности, начав новую революцию мира мобильных технологий, последствия которой ощущаются даже в 2020 году.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

К настоящему моменту каждый крупный производитель обладает каким-либо устройством, похожим на iPad. Большая часть из них бюджетные, тогда как другие являются экспериментальными или гибридными гаджетами, вроде ноутбуков-трансформеров. В любом случае, появление iPad имело крайне серьезное влияние на индустрию последние десять лет.

Чтобы отпраздновать это юбилей Apple iPad, мы решили составить список из ТОП-5 интересных фактов, которые вы могли не знать о знаменитом планшете.

Первый планшет – не iPad

Apple Newton MessagePad Фото: Mashable

До iPad у Apple были попытки создать портативный компьютер с сенсорным экраном. Первым таким устройством был Apple Newton MessagePad, выпущенный в 1993 году по непомерной цене в 900 долларов.

По сегодняшним меркам этот гаджет был скорее персональным цифровым помощником, или КПК, нежели планшетом в привычном понимании. Но MessagePad был смелым шагом для Apple, портативного компьютера на базе стилуса, распознающий рукописный ввод, чтобы перевести написанное пользователями в текст на экране. Проблема в том, что распознавание работало очень некорректно. Вскоре Newton MessagePad стал даже предметом шуток в популярных мультфильмах, вроде "Симпсонов", из-за невозможности точно перевести написанное в текст.

Apple продолжала выпускать новые модели Newton MessagePad до 1998 года. Повторно к этой идее компания вернется через 12 лет, чтобы создать iPad.

Технологически (не)совершенный

Apple iPad 2010 года Фото: Mashable

Оригинальный iPad был выпущен в апреле 2010 года. На момент выхода он сильно отличался от современных изящных и тонких моделей. За 499 долларов покупателю предлагался портативный компьютер с сенсорным экраном с разрешением 1024х768 и до 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Для сравнения, модель iPad Pro текущего поколения может обладает разрешением до 2732x2048 пикселей и позволяет хранить до 1 ТБ памяти.

Такие функции, как FaceTime, многозадачность, съемка видео в 4K, AirPlay и многие другие, которые мы считаем само собой разумеющимися на устройствах Apple, не были доступны при запуске первого iPad. Тем не менее, на момент запуска это был самый технологически совершенный портативный гаджет, возможности которого долго оставались эксклюзивными – аналоги на Android еще 3 года не могли добиться таких возможностей, как у Apple.

Нелепые фотокамеры

Фотография на iPad Фото: The Verge

Появление iPad вызвало очень забавную тенденцию мобильной фотографии на iPad. Дело в том, что съемка со стороны на планшет выглядит несколько нелепо и эта тенденция не изменилась даже спустя десять лет. Даже несмотря на то, что камеры iPad не уступают по качеству iPhone.

Apple iPad, как замена учебнику

Apple iPad, как замена учебнику Фото: Unsplash

Портативность iPad понравилась министерству образования США, которые ввели эксперимент по внедрению их в школах. Планшеты были более портативны, а возможности делали обучение веселым и интерактивным, да и сами дети оказались более приспособлены к сенсорным экранам, чем к традиционным мышкам с клавиатурами.

В 2013 году планшеты и ноутбуки Apple получили огромное количество заказов из школ, но отчет New York Times показал, что к 2017 году они фактически были заменены более дешевыми альтернативами вроде ноутбуков Chromebook и планшетов Google Nexus.

Все еще лучший универсальный планшет для игр и работы

Apple iPad с подключенными клавиатурой и мышкой Фото: Сегодня

Хорошая новость для Apple заключается в том, что спустя десятилетие после дебюта iPad по-прежнему чрезвычайно успешен. После отказа Google от планшетов, у него фактически нет достойных конкурентов по быстродействию и удобству. Вездесущий планшет в 2018 году преодолел отметку в 400 миллионов устройств, и эта цифра растет с каждым годом.

Более того, переход на гибридную модель только повысил спрос на iPad. Apple позволила подключать к нему мышку с клавиатурой, чтобы превратить его в подобие ноутбука, а возможность присоединения геймпада DualShock 4 или Xbox One Controller сделали его удобным для видеоигр, особенно после популяризации сервиса Apple Arcade и выхода интересных проектов под него.

Напомним, что ранее Apple отказалась от iOS на iPad. А недавно Apple добавила в iPad функцию от Windows 8.1.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.