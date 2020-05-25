Apple iPad сделал невозможное: удивлены даже эксперты

YouTube-блогеру удалось запустить полноценную десктопную версию macOS на iPad Pro 2020

Apple с выпуском iPad Pro старается сменить позиционирование планшета с простой "читалки" на подобие компактного ноутбука. Этому способствовал довольно производительный процессор, который способен конкурировать даже с игровыми приставками. Как же можно еще использовать такую избыточную мощность?

YouTube-блогеру Жюль Жерару удалось запустить полноценную десктопную версию macOS на iPad Pro 2020. Но не современную, а старую OS X Leopard 10.5. Причем ему это удалось сделать без взлома.

Смотрите также в сюжете о том, что наш мир – компьютерная программа:

Для реализации он использовал эмулятор UTM, чтобы показать, насколько быстро устаревшая операционная система способная работать на iPad Pro. В результате OS X Leopard 10.5 вполне достойно заработала на планшете, причем даже запускала приложения, вроде требовательного пакета Microsoft Office.

Причем это не первый раз, когда блогер запускал десктопные операционные системы на мобильных устройствах. Ранее он смог заставить работать Windows 10 на iPhone X при помощи того же эмулятора UTM, способного "переваривать" Windows, macOS, Linux и даже Android на iPhone и iPad. Виртуальная машина UTM поддерживает более 30 процессоров, включая x86_64, ARM64 и RISC-V.

Безусловно работать на OS X Leopard 10.5 на iPad не очень практично. Однако энтузиастам главное сам факт работы этой системы на устройстве, которое не предназначено для этого.

Напомним, что ранее Windows 10 запустили на неожиданном устройстве. В то же загадочный проект от AMD показал "зверскую мощь".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться