Apple iPhone 11: Apple озвучила дату презентации

Компания рассылает приглашения на свое следующее мероприятие, назначенное на 10 сентября

У iPhone 11 ожидается только одно нововведение – тройная фотокамера Фото: All Things Apple

В четверг Apple разослала приглашения средствам массовой информации на свою ежегодную презентацию смартфонов iPhone 11 и ряда других гаджетов. Инсайды, которые ранее называли предварительную дату мероприятия, оказались правдивыми – презентация пройдет в театре Стива Джобса в Купертино, штат Калифорния 10 сентября в 20:00 по киевскому времени. Слоган мероприятия в этом году гласит: "Только с помощью инноваций".

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Ожидается, что в этом году Apple представит три новые модели смартфонов, заменив iPhone XS , XS Max и XR следующим поколением – iPhone 11, 11 Max/11 Pro и 11R . Устройства будут включать в себя тройные камеры, более быстрые процессоры и iOS 13 "из коробки". Ценник пока не объявлен, но стоимость свыше 1000 долларов уже оказалась негативной для производителя – потребители все меньше стали покупать дорогие смартфоны.

Логотип презентации iPhone 11 в этом году Фото: CNET

Ожидается, что внешний вид устройства останется прежним, который не менялся уже третий год подряд. В то же время, конкуренты не дремлют и ежегодно предлагают покупателям какие-нибудь инновационные технологии, например, гибкие экраны, 5G-модемы, слефи-камеры с перископом и прочие особенности. У iPhone 11 ожидается только одно нововведение – тройная фотокамера с ультрашироким объективом. Многие ожидают больших изменений в iPhone только 2020 году.

Чтобы противостоять замедлению продаж iPhone, Apple продвигает новые услуги, такие как потоковое телевидение под названием Apple TV Plus, сервис подписки на игры под названием Arcade и собственную кредитную карту под названием Apple Card. Улучшения также постигнут наушники AirPods, Apple Watch и умный динамик HomePod. Ожидается, что Apple выпустит Apple Watch Series 5 на мероприятии 10 сентября. Также ожидается официальный запуск Apple TV Plus и других сервисов.

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