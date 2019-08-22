Apple iPhone 11 получит аккумулятор от Android-смартфонов

Новинки в лице iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получат увеличенные в емкости батареи

Новым iPhone также достанется поддержка реверсивной зарядки AirPods на задней панели Фото: Macrumors

До анонса новой линейки iPhone 11 осталось меньше месяца. По случаю скорой презентации Apple издание DigiTimes поделилось новой информацией касательно будущих мобильных устройств. Среди новых утечек оказалась информация о новых аккумуляторах iPhone 11.

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Несмотря на огромные успехи Apple в оптимизации потребления заряда iOS, iPhone все равно страдают от быстрого разряда, но не так как на Android – компания просто оснащает свои смартфоны небольшими по емкости батареями. Если бы Айфоны оснащались более емкими аккумуляторами, то возглавляли бы рейтинг смартфонов долговечными батареями. Но в iPhone 11 все изменится.

По данным DigiTimes, все новинки — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — получат увеличенные в емкости батареи. Самой доступной модели достанется аккумулятор на 3200 мАч, а обновленным XS и XS Max — на 3000 и 3500 мАч соответственно. Подобные емкости ранее можно было встретить только на Android-смартфонах. Кроме того, смартфонам достанется поддержка реверсивной зарядки AirPods на задней панели, как у флагманов Samsung.

Напоследок не менее интересное: все новинки будут поддерживать две SIM-карты. И если в случае с iPhone Xl и Xl Max это комбинация из nanoSIM + eSIM, то iPhone 11 достанется двойной слот для пары nanoSIM.

Напомним, что ранее iPhone связали с гаджетом 35-летней давности. А на днях хакеры взломали Apple iPhone XS и показали, как это сделать.

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