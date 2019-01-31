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Apple iPhone 11 получит лазерную камеру и возможности от MacBook

Темное оформление появится в следующей версии мобильной операционной системы

Евгений Опанасенко
31 января, 18:42
Пользователи получат долгожданную тему в этом году Фото: wccftech.com
Пользователи получат долгожданную тему в этом году
Фото: wccftech.com

Ресурс Bloomberg поделился инсайдерской информацией о том, какие нововведения предоставит пользователям Apple в 2019 году. Ранее уже были рассекречены подробности о камере-циклопе и новом порте для зарядки USB Type-C, которые будут внедрены в iPhone 11.

В новых отчетах упоминается iOS 13 с темным режимом и рядом других улучшений для iPhone и iPad. Темная тема ранее была внедрена в macOS Mojave 10.14 на MacBook и iMac, и получила одобрение со стороны пользователей, однако подобные нововведения ждали и на мобильных платформах. Похоже, что Apple взяла чуть больше времени, чтобы доработать ее и внедрить годом позже на мобильных устройствах.

Помимо темной темы, в iOS 13 ожидаются специфичные для iPad изменения, связанные с домашним экраном, а также рядом улучшений для управления файлами. Возможно, приобретение Apple цифрового магазина Texture в этом году также будет интегрировано в iOS, который обладает оригинальным контентом.

Также Bloomberg поделился информацией касательно iPhone 11. Новый смартфон Apple получит улучшенный сенсор Face ID, а также получит встроенную систему лазерных 3D камер для своей технологии дополненной реальности ARKit. Однако Bloomberg допускает, что из-за сложности в реализации лазерные фотокамеры могут появиться через год в iPhone 12.

Для iPhone X разработана игра с управлением бровями - Rainbrow:

Напомним, что ранее в iPhone нашли подлую ошибку, которая превращала любой смартфон Apple в "карманного шпиона". Также специалисты отметили, что новая защита iPhone оказалась "дырявой"

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iPhone Apple смартфон ios macOS
Источник: Bloomberg
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