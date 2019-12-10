Apple iPhone 11 Pro уличили в тайном шпионаже за пользователями

Проблема с отслеживанием местоположения встречается только в iPhone 11 серии

Apple iPhone 11 показывает Apple где вы, даже если это отключить Фото: Unsplash

Несмотря на впечатляющие инновации, у нового iPhone 11 Pro обнаружили неприятное свойство: он тайно собирает загадочные данные о местоположении от своих пользователей, даже если технически этого не должно быть. Неужели Apple шпионит за владельцами своей продукции?

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Исследователь безопасности Брайан Кребс из KrebsOnSecurity недавно обнаружил, что на iPhone 11 Pro отображается маленькая иконка со стрелкой, которая обозначает использование данных о местоположении на устройствах iOS. К удивлению эксперта, иконка отображается даже в том случае, если принудительно отключить данные о местоположении для всех приложений и системных служб в отдельности.

Эта проблема, похоже, не затрагивает какие-либо предыдущие модели смартфонов или других устройств, использующих iOS 13, и встречается только в iPhone 11 серии. Кребс обратился к Apple, думая, что это какая-то ошибка.

Ответ Apple был обескураживающим. В технической поддержке компании из Купертино подтвердили исследователю безопасности, что это "не баг, а фича", т.е. так задумано. Данные о местоположении, оставшиеся включенными после отключения, являются преднамеренными. Более того, компания не видит никаких неприятных последствий для безопасности в этой "проблеме".

В настройках все же есть опция, которая блокирует отслеживание пользователей. Если зайти в настройки и щелкнуть по вкладке конфиденциальности, появится возможность полностью отключить службы определения местоположения. Тем не менее, такой метод полностью блокирует эту функцию для всех приложений. Если отключать функцию по отдельности для каждого приложения, сбор данных будет продолжать работать.

Как отмечает Кребс, если внимательно прочитать политику конфиденциальности Apple для Служб определения местоположения, можно заметить следующее предупреждение: "наряду с полным отключением этой функции вы также можете отключить системные службы на основе определения местоположения, нажав "Системные службы" и отключив каждую системную службу на основе определения местоположения". Однако это правило не выполняется в полной мере для iPhone 11.

Издание Mashable подало запрос в Apple по поводу разъяснения, и получили ответ.

"Ультраширокополосная технология является отраслевой стандартной технологией и подпадает под действие международных нормативных требований, которые требуют ее отключения в определенных местах. IOS 13 использует Location Services, чтобы определить, находится ли iPhone в этих запрещенных местах, чтобы отключить сверхширокополосный доступ и выполнить международные нормативно-правовые акты", – объяснили в Apple.

Напомним, что ранее Apple начинает продажи сверхмощного компьютера Mac Pro. Также по слухам, Apple в 2020 году вернется к дизайну в стиле iPhone 4.

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