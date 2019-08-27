Apple iPhone 11 разобрали и показали внутренности: фото

Внутри можно заметить строение тройной фотокамеры, , процессор A13 Bionic и большой литий-ионный аккумулятор

Размер аккумулятора показывает, что у iPhone 11 будет великолепная автономность Фото: WCCFTech

Блогер из Китая под псевдонимом GeekBar опубликовал на своей странице в социальной сети Weibo снимок с внутренним строением iPhone 11 Pro или Pro Max. Правда, это оказались не подлинные снимки, а лишь качественные рендеры, основанные на доступной информации относительно новинок, сообщает Wccftech.

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На свежем рендер показано, как изменилась компоновка деталей в новом поколении смартфонов Apple. Также автор показал лишь верхнюю половину смартфона, где расположена тройная фотокамера, процессор A13 Bionic и большой литий-ионный аккумулятор. Батарея занимает существенно больше место, чем в флагманах Apple 2018 года.

Рендеры внутренностей iPhone 11 Фото: Weibo

Модуль камеры в iPhone 11 тоже стал занимать заметно больше пространства. Подробностей о характеристиках новых сенсоров никто еще не знает, кроме того, что третий объектив будет широкоугольным. По предварительной информации, iPhone 11 Pro снимает три фото одновременно, после чего итоговое изображение обрабатывает специальный алгоритм.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новая линейка iPhone 11 продемонстрирует пользователям качественный прорыв по части съемки фотографий и видео. Упомянутые искусственный интеллект и третий объектив также позволят делать фото более высокого разрешения и поможет улучшить качество снимков в условиях недостаточной освещенности. Запись видео же получит более продвинутые возможности редактирования.

Если этот рендер недалек от истины, то новые iPhone похвастаются великолепной автономностью. Узнать, как все будет обстоять с iPhone 11 на самом деле можно будет только на официальной презентации Apple, которая должна состояться 10 сентября. Начало продаж новой линейки ожидается уже 20 сентября.

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