Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов

В интернете появились результаты тестирования нового iPhone 11 с впечатляющими цифрами

Apple iPhone 11 обогнал все смартфоны в одноядерном тесте процессора Фото: TechCrunch

10 сентября состоится презентация новых смартфонов Apple, вероятно, под названием iPhone 11. До сегодняшнего дня были известны лишь внешние данные, но сегодня в интернете появился результат аппаратного теста в Geekbench 4, показывающий приличный прирост производительности новых iPhone 11 благодаря новому процессору A13 Bionic.

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На сайте бенчмарка Geekbench 4 засветилось некое устройство под кодовым названием iPhone 12,1, работающее на iOS 13.1 с идентификатором материнской платы N104AP. Последнее название указывает на то, что плата преемника iPhone XR имела внутреннее кодовое название N104, а это означает, что таинственная новинка вполне может быть улучшенным iPhone 11 XR и самым доступным смартфоном новой линейки Apple.

Результаты тестов iPhone 11 (iPhone 12,1) в Geekbench 4 Фото: WCCFTech

Одно из самых больших изменений, которое можно определить по спецификации, – увеличение объема оперативной памяти до 4 ГБ. Напомним, что у iPhone XR было 3 ГБ оперативной памяти, а более дорогие iPhone XS и iPhone XS Max поставлялись с 4 ГБ оперативной памяти. Следовательно, можно сделать вывод, что новые iPhone 11 и iPhone 11 Max получат еще больше памяти, вплоть до 6 ГБ.

Самое интересное то, какой результат выдал тест в Geekbench 4. Это две цифры: 5415 и 11294. Первая означает результаты вычислительной мощности в одноядерном режиме и это рекорд для современных смартфонов, ведь самый мощный Galaxy Note 10 выдает на 300 баллов меньше. А вот во многоядерном тесте новый iPhone уступает флагманам Android на целую 1000 баллов. С другой стороны, это результаты тестирования самого "слабого" смартфона из новой линейки iPhone, так что старшие браться могут выдать более впечатляющие цифры.

Таких показателей, вероятно, удалось достичь благодаря использованию нового процессора A13 Bionic, разработанного на архитектуре TSMC N7 Pro, который также включает отдельный чип, который влияет на ускорение работы в одноядерном режиме, но не так много в многоядерных тестах. Количество ядер, скорее всего, осталось прежним – 6.

Напомним, что ранее Apple уже разослала приглашения на презентацию iPhone 11, огласив дату проведения мероприятия. В то же время Google добавит в Android раздражающую функцию.

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