Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

Новые рендеры от Phone Arena показывают iPhone 12 с привычным дизайном

Apple iPhone 12 будет анонсирован в 2020 году Фото: Phone Arena

В 2020 году Apple может полностью сменить дизайн iPhone 12, сделав его более классическим, похожим на старые смартфоны компании. Согласно информации от Phone Arena, следующий Айфон будет похож на гибрид iPhone 4 и iPhone 11, вобрав в себя позитивные черты обеих моделей.

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От iPhone 4 новинка возьмет угловатый классический дизайн с закругленными углами, а от iPhone 11 – небольшую челку (куда же без нее) и четыре массивных фотомодуля вместо трех. На основе полученных инсайдерских данных Phone Arena скомпоновала рендеры будущего iPhone 12. Это не полноценный дизайн, а лишь попытка продемонстрировать вероятный вид новинки от Apple. Что характерно, возврат к классической эстетике не будет полным сюрпризом, учитывая переработанный iPad Pro 2018 года.

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После перехода на массив из трех камер на iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, в следующем году Apple может добавить 3D ToF-сенсор с датчиком глубины. Подобным фотосенсором уже обладает их главный конкурент Galaxy Note 10 Plus – она позволяет лучше оценивать расстояние до объекта и формировать из плоских фотоснимков полноценные 3D модели. Внедрение такой фотокамеры поможет Apple развить технологии дополненной реальности именно в iPhone 12.

Apple iPhone 12 Фото: Phone Arena Apple iPhone 12 Фото: Phone Arena Apple iPhone 12 Фото: Phone Arena Apple iPhone 12 Фото: Phone Arena Apple iPhone 12 Фото: Phone Arena Apple iPhone 12 Фото: Phone Arena Apple iPhone 12 Фото: Phone Arena 1/7

По слухам, iPhone 12 также получит новый ProMotion-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Анонс ожидается, в сентябре 2020 года.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как превратить iPad в ноутбук. Также недавно ходили слухи о том, что Apple выпустит iPhone SE 2 вместо iPhone 12.

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