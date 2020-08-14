Apple iPhone 12 Pro придется подождать до зимы

Анонс смартфонов серии iPhone 12 состоится на 42 неделе 2020 года – примерно 12 октября

Традиционно в сентябре начинается важнейшее событие в мобильной индустрии – главная презентация года от Apple, на которой Тим Кук представляет очередной смартфон в линейке iPhone, а также новые Apple Watch, iPad и другие устройства. Но 2020 год внес свои коррективы в планы компании и осенью все может пойти иначе, уверяет инсайдер Apple Джон Проссер. Скорее всего, iPhone 12 задержится до морозов.

По словам инсайдера, Apple может перенести выпуск смартфонов этой осенью. "Айфоны" в этом году поступят в продажу позже, поскольку из-за пандемии сбилась цепочка поставок аппаратного оборудования для смартфонов. Более того, не стоит надеяться на традиционную помпезную презентацию – некоторые из новых устройств могут быть даже анонсированы скромным пресс-релизом на сайте компании.

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Таким образом, мероприятие, на котором будет представлена линейка смартфонов iPhone 12, состоится на 42 неделе этого года – ориентировочно 12 октября. После анонса сразу же стартуют предзаказы, а отгрузки устройств начнутся через неделю – 19 октября.

Причем проблема с поставками настолько серьезная, что даже не все iPhone 12 поступят в продажу сразу. Как пишет инсайдер, iPhone 12 Pro придется подождать до ноября-декабря, причем дата продаж топовой версии еще не утверждена.

В этом году раньше будут продемонстрированы умные часы Watch 6 и "дешевый" iPad 8. Их анонсы пройдут без онлайн-мероприятия – Apple просто опубликует пресс-релиз. Состоится это менее, чем через месяц, а именно 7 сентября. Причем продажи новых гаджетов стартуют незамедлительно после их объявления.

Apple iPhone 12 Фото: Phone Arena Apple iPhone 12 Фото: Phone Arena Apple iPhone 12 Фото: Phone Arena Apple iPhone 12 Фото: Phone Arena Apple iPhone 12 Фото: Phone Arena Apple iPhone 12 Фото: Phone Arena Apple iPhone 12 Фото: Phone Arena 1/7

Отметим, что Джон Проссер – один из самых точных информаторов об устройствах Apple. Ранее он достоверно предсказал даты презентаций iPhone SE и MacBook Pro 13.

Напомним, что ранее были слухи о том, что у iPhone 12 будет бедная комплектация – не будет зарядки и наушников. В то же время инсайдеры успели рассекретить iPhone 12 на фото и видео.

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