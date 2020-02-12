Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

iPhone 2020: план презентаций и что ожидать от новых смартфонов

2020 будет рекордным по количеству презентаций и показанных iPhone

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:57
Какой будет iPhone 12 и дата выхода смартфона
Какой будет iPhone 12 и дата выхода смартфона
Фото: Phone Arena

2020 год обещает быть очень насыщен новинками от Apple. Ожидается показ пяти новых iPhone, среди которых "бюджетные" iPhone 9 и iPhone SE 2, а также новый модельный ряд iPhone 12. Вместе с ними, по слухам, ожидается презентация гарнитуры дополненной реальности и нестандартный аксессуар Apple Tag. Каких еще стоит ожидать презентаций и новинок от Apple В 2020 году? В этой статье "Сегодня" расскажет о всех планах компании до конца года: плане презентаций, дате выхода и вероятной цене устройств.

Читайте также:
Apple в 2020 году вернется к дизайну в стиле iPhone 4

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

Apple, как правило, проводит до четырех мероприятий за год. Первый ивент проходит в марте, затем в июне стартует Всемирная конференция разработчиков WWDC, где показываются новые прошивки iOS и анонсируется следующая версия macOS. Закрывает год традиционная сентябрьская презентация iPhone, а в октябре демонстрируются iMaс и MacBook, если таковые были запланированы.

Презентация Apple 2020 в марте

Apple iPhone SE 2 2020 придет на смену iPhone SE 2016
Apple iPhone SE 2 2020 придет на смену iPhone SE 2016
Фото: Macrumors

За последнее десятилетие самая ранняя презентация от Apple проводилось в марте. За последние пять лет Apple проводила свое мероприятие четыре раза, пропустив 2017 год. Мартовские события могут принести нам практически все, что угодно. События прошлого марта включали в себя такие различные продукты, улучшенные Apple Watch, новые MacBook, iPhone SE, новые iPad и iPad Pro, и даже анонс сервисов Apple Card, Apple Arcade и Apple TV+.

Презентации Apple в марте не следуют за определенным ежемесячным графиком. Apple проводила их 2 марта, 27 марта, и были несколько других промежуточных дат. Четкой даты начала презентации пока нет, но судя по утечкам от инсайдеров, она совершенно точно будет.

Читайте также:
Представлен концепт iPhone SE 2: фото

Вполне вероятно, что в марте будут представлены сервисы, будь то улучшения и новый контент для существующих сервисов, таких как Apple Arcade или Apple TV+, или новые сервисы, которые еще не были представлены. Самый главный слух относительно весеннего мероприятия – анонс 4,7-дюймового iPhone SE 2 или iPhone 9, а то и появление обеих смартфонов вместе. В любом случае, новинка должна будет заменить iPhone SE, который был показан в марте 2016 года.

Вместе с iPhone SE 2 (iPhone 9) ожидается показ аксессуара Apple Tag (AirTags) – метки для поиска потерянных вещей. Вполне вероятно, что мартовская презентация будет удачны временем для анонса гаджета.

WWDC 2020 в июне

WWDC 2020 традиционно стартует в июне
WWDC 2020 традиционно стартует в июне
Фото: CNET

Недельное мероприятие Apple для разработчиков WWDC 2020 всегда проводится в июне и всегда начинается с большой презентации, на которой компания анонсирует новые обновления для macOS, tvOS, iOS, iPadOS и watchOS на осень. Как правило, презентация проводится в первую или вторую полную неделю июня, что в 2020 году выпадает на 1-5 или 8-12 июня.

В 2020 году мы ожидаем увидеть iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 и macOS 10.16 с новым кодовым названием.

Читайте также:
"Терка" за 5999 долларов: что показала Apple на презентации WWDC 2019

События WWDC часто (но не всегда) также представляют новое оборудование. Именно на WWDC 2019 впервые были анонсированы дорогие "терки" Mac Pro и Pro Display XDR, а HomePod и iMac Pro были представлены на WWDC в 2017 году.

Согласно информации от инсайдеров, Apple на июньской презентации покажет новый iPad 2020 с ToF 3D-датчиком для дополненной реальности. WWDC 2020 может стать хорошим местом для выпуска такого планшета, поскольку оно будет предпочтительной платформой разработки для крупных обновлений ARKit, который станет частью новых iOS и iPadOS.

iPhone 12 (2020) в сентябре

Концепт iPhone 12 (2020)
Концепт iPhone 12 (2020)
Фото: AppleInsider

За последние 8 лет Apple представила новые iPhone во время осеннего мероприятия, которое выпадает на вторую неделю сентября (обычно во вторник или среду). Наиболее вероятная дата для проведения презентации iPhone в 2020 году – 8 или 9 сентября.

Читайте также:
Apple собирается возродить классический iPhone 4

В настоящее время вокруг iPhone 2020 года ширятся многочисленные слухи, некоторые из которых противоречивы. Ожидается, что топовые модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут иметь возможность подключения к 5G-сетям, модернизированные камеры ToF 3D датчиками, OLED-дисплеи, в то время как у менее дорогой модели будет обычный LCD-дисплей, как у iPhone XR. Новые iPhone 2020 также получат новый процессор A14, который должен поставить новые рекорды скорости в бенчмарках вроде AnTuTu.

Что касается цены на модельный ряд iPhone 12, то она, по мнению аналитиков, будет оставаться на уровне прежнего

MacBook 2020 в октябре

MacBook 2020
MacBook 2020
Фото: Macrumors

Apple иногда проводит мероприятие в октябре. Эти события демонстрируют всевозможные продукты, которые не были представлены в течение года. Как правило это новый модельный ряд MacBook, некоторые годы или iPad "бюджетного" сегмента. В 2019 году октябрьской презентации не состоялось, вместо этого Apple выпустила продукты, такие как AirPods Pro и 16-дюймовый MacBook Pro без публичных презентаций.

Также энтузиасты изучили код, обнаруженный во внутренней сборке iOS 13, который ссылается на новую модель Apple TV 11.1. Предполагается, что Apple работает над обновленным Apple TV в 2020 году. О новом устройстве известно лишь то, что но оно может получить процессор A12. Вероятная дата показа или выхода – октябрь 2020 года.

Читайте также:
Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

Вполне вероятно, что 2020 будет рекордным по количеству презентаций и показанных новинок в истории Apple. Но самое главное – весь год будет наполнен впечатляющими эмоциями, которые подарит своим поклонникам компания из Купертино.

Напомним, что ранее мы сообщали, как Apple iPhone SE 2 поступит в продажу в марте по скандальной цене. Также Apple видит спасение в дешевом iPhone 9.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Презентация Samsung Galaxy S20: цена, характеристики и фото смартфонов Android научился экономить память до 85% революционным методом Apple наказали за замедление iPhone Франция оштрафовала Apple на колоссальную сумму
iPhone Apple события презентация смартфоны ios мероприятие MacBook macOS WWDC iPhone SE
Источник: Macrumors
Реклама

Новости партнеров

Пригожин показал любовницу: она Валерии и в подметки не годится
Пригожин показал любовницу: она Валерии и в подметки не годится
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Названа самая полезная каша
Названа самая полезная каша
"Пальчики оближешь": Мясо по-французски с ананасами в духовке
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:18Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 14:25Стиль

Лучшие платья Оскара за всю историю: ТОП-10 нарядов с красной дорожки

Вчера, 11:27Fun

Косоглазый кот с необычной внешностью заработал 6 тысяч долларов: фото

Вчера, 10:44Fun

Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото

Вчера, 09:17Афиша

День рождения Дженнифер Энистон: лучшие роли голливудской красотки

Вчера, 08:41Афиша

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз – СМИ

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность Дженнифер Энистон

10 февраляШоу-бизнес

Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон

10 февраляFun

Пассажирский самолет Wizz Air чудом сел во время урагана, видео

10 февраляWellness

Женская проблема: как избавиться от дискомфорта раз и навсегда

10 февраляТехно

Windows 7 запрещает пользователям выключать компьютер

10 февраляWellness

Как вылечить сухой кашель: народные рецепты

10 февраляFood

Как правильно варить рис в домашних условиях

10 февраляFun

Жило в домашнем аквариуме: на фото показали одно из самых ядовитых существ на планете

10 февраляWellness

Как распознать приступ аппендицита: главные симптомы

10 февраляПсихология

Три знака зодиака, у которых начинается невероятно удачная полоса в жизни

Новости партнеров

Красотка дня: колумбийский финансист и пол-дэнсер Нини Майерли
Красотка дня: колумбийский финансист и пол-дэнсер Нини Майерли
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
"Город вымер": россиянин рассказал, что происходит в Ухане
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Умер знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас
Умер знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас
10 советских актрис с «западной» внешностью
10 советских актрис с «западной» внешностью
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)