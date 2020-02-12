iPhone 2020: план презентаций и что ожидать от новых смартфонов

2020 будет рекордным по количеству презентаций и показанных iPhone

Какой будет iPhone 12 и дата выхода смартфона Фото: Phone Arena

2020 год обещает быть очень насыщен новинками от Apple. Ожидается показ пяти новых iPhone, среди которых "бюджетные" iPhone 9 и iPhone SE 2, а также новый модельный ряд iPhone 12. Вместе с ними, по слухам, ожидается презентация гарнитуры дополненной реальности и нестандартный аксессуар Apple Tag. Каких еще стоит ожидать презентаций и новинок от Apple В 2020 году? В этой статье "Сегодня" расскажет о всех планах компании до конца года: плане презентаций, дате выхода и вероятной цене устройств.

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Apple, как правило, проводит до четырех мероприятий за год. Первый ивент проходит в марте, затем в июне стартует Всемирная конференция разработчиков WWDC, где показываются новые прошивки iOS и анонсируется следующая версия macOS. Закрывает год традиционная сентябрьская презентация iPhone, а в октябре демонстрируются iMaс и MacBook, если таковые были запланированы.

Презентация Apple 2020 в марте

Apple iPhone SE 2 2020 придет на смену iPhone SE 2016 Фото: Macrumors

За последнее десятилетие самая ранняя презентация от Apple проводилось в марте. За последние пять лет Apple проводила свое мероприятие четыре раза, пропустив 2017 год. Мартовские события могут принести нам практически все, что угодно. События прошлого марта включали в себя такие различные продукты, улучшенные Apple Watch, новые MacBook, iPhone SE, новые iPad и iPad Pro, и даже анонс сервисов Apple Card, Apple Arcade и Apple TV+.

Презентации Apple в марте не следуют за определенным ежемесячным графиком. Apple проводила их 2 марта, 27 марта, и были несколько других промежуточных дат. Четкой даты начала презентации пока нет, но судя по утечкам от инсайдеров, она совершенно точно будет.

Вполне вероятно, что в марте будут представлены сервисы, будь то улучшения и новый контент для существующих сервисов, таких как Apple Arcade или Apple TV+, или новые сервисы, которые еще не были представлены. Самый главный слух относительно весеннего мероприятия – анонс 4,7-дюймового iPhone SE 2 или iPhone 9, а то и появление обеих смартфонов вместе. В любом случае, новинка должна будет заменить iPhone SE, который был показан в марте 2016 года.

Вместе с iPhone SE 2 (iPhone 9) ожидается показ аксессуара Apple Tag (AirTags) – метки для поиска потерянных вещей. Вполне вероятно, что мартовская презентация будет удачны временем для анонса гаджета.

WWDC 2020 в июне

WWDC 2020 традиционно стартует в июне Фото: CNET

Недельное мероприятие Apple для разработчиков WWDC 2020 всегда проводится в июне и всегда начинается с большой презентации, на которой компания анонсирует новые обновления для macOS, tvOS, iOS, iPadOS и watchOS на осень. Как правило, презентация проводится в первую или вторую полную неделю июня, что в 2020 году выпадает на 1-5 или 8-12 июня.

В 2020 году мы ожидаем увидеть iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 и macOS 10.16 с новым кодовым названием.

События WWDC часто (но не всегда) также представляют новое оборудование. Именно на WWDC 2019 впервые были анонсированы дорогие "терки" Mac Pro и Pro Display XDR, а HomePod и iMac Pro были представлены на WWDC в 2017 году.

Согласно информации от инсайдеров, Apple на июньской презентации покажет новый iPad 2020 с ToF 3D-датчиком для дополненной реальности. WWDC 2020 может стать хорошим местом для выпуска такого планшета, поскольку оно будет предпочтительной платформой разработки для крупных обновлений ARKit, который станет частью новых iOS и iPadOS.

iPhone 12 (2020) в сентябре

Концепт iPhone 12 (2020) Фото: AppleInsider

За последние 8 лет Apple представила новые iPhone во время осеннего мероприятия, которое выпадает на вторую неделю сентября (обычно во вторник или среду). Наиболее вероятная дата для проведения презентации iPhone в 2020 году – 8 или 9 сентября.

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В настоящее время вокруг iPhone 2020 года ширятся многочисленные слухи, некоторые из которых противоречивы. Ожидается, что топовые модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут иметь возможность подключения к 5G-сетям, модернизированные камеры ToF 3D датчиками, OLED-дисплеи, в то время как у менее дорогой модели будет обычный LCD-дисплей, как у iPhone XR. Новые iPhone 2020 также получат новый процессор A14, который должен поставить новые рекорды скорости в бенчмарках вроде AnTuTu.

Что касается цены на модельный ряд iPhone 12, то она, по мнению аналитиков, будет оставаться на уровне прежнего

MacBook 2020 в октябре

MacBook 2020 Фото: Macrumors

Apple иногда проводит мероприятие в октябре. Эти события демонстрируют всевозможные продукты, которые не были представлены в течение года. Как правило это новый модельный ряд MacBook, некоторые годы или iPad "бюджетного" сегмента. В 2019 году октябрьской презентации не состоялось, вместо этого Apple выпустила продукты, такие как AirPods Pro и 16-дюймовый MacBook Pro без публичных презентаций.

Также энтузиасты изучили код, обнаруженный во внутренней сборке iOS 13, который ссылается на новую модель Apple TV 11.1. Предполагается, что Apple работает над обновленным Apple TV в 2020 году. О новом устройстве известно лишь то, что но оно может получить процессор A12. Вероятная дата показа или выхода – октябрь 2020 года.

Вполне вероятно, что 2020 будет рекордным по количеству презентаций и показанных новинок в истории Apple. Но самое главное – весь год будет наполнен впечатляющими эмоциями, которые подарит своим поклонникам компания из Купертино.

Напомним, что ранее мы сообщали, как Apple iPhone SE 2 поступит в продажу в марте по скандальной цене. Также Apple видит спасение в дешевом iPhone 9.

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