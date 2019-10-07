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Apple iPhone 6S подлежат бесплатному ремонту

Если не включаются iPhone 6S и iPhone 6S Plus, владельцы могут рассчитывать на бесплатный ремонт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:50
Модели iPhone 6с и 6s Plus можно бесплатно отремонтировать на протяжении 2 лет
Модели iPhone 6с и 6s Plus можно бесплатно отремонтировать на протяжении 2 лет
Фото: Pexels

Apple признала технический брак некоторых моделей iPhone 6s и 6s Plus, выпущенных в период с октября 2018 года по август 2019 года. У этих смартфонов есть проблема с включением питания из-за неисправного компонента на материнской плате. Чтобы решить эту проблему, Apple позволила владельцам обращаться в сервисные центры Apple Store за бесплатным ремонтом. Сам ремонт поврежденных устройств будет проводиться только в течение 2 лет после первоначальной покупки.

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"Мы определили, что некоторые устройства iPhone 6s и iPhone 6s Plus могут не включаться из-за технического брака при производстве. Эта проблема касается только устройств с ограниченным диапазоном серийных номеров, которые были изготовлены в период с октября 2018 года по август 2019 года", – объясняет Apple.

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Модели iPhone 6с и 6s Plus были выпущены еще в 2015 году. Но их производство было прекращено в 2018 году после того, как на рынке появились iPhone XS и XS Max. IPhone 6s и 6s Plus были последними iPhone с 3,5-мм разъемом для наушников и являются самыми старыми телефонами с поддержкой iOS 13. До сих пор эти смартфоны пользуются высоким спросом, поэтому Apple включила их в расширенную поддержку. Проверить серийный номер модели на предмет присутствия брака можно по этому адресу.

Напомним, что ранее стало известно, что Apple выпустит iPhone SE 2 вместо iPhone 12. Также недавно Apple iPhone 11 провалил тест на прочность.

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Источник: TechSpot
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