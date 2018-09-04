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Apple iPhone 8 массово "умирают": какие модели в зоне риска

Владельцы смартфонов в Украине не смогут воспользоваться программой бесплатного ремонта

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:13
Apple признала брак iPhone 8. Фото: AppDigg
Apple признала брак iPhone 8. Фото: AppDigg

Владельцы iPhone 8 столкнулись с серьезной проблемой – их любимые смартфоны начали "умирать" спустя несколько месяцев. Массовое обращение разгневанных покупателей в сервис-центры вынудило Apple открыть программу по бесплатному ремонту iPhone 8, который, к слову, осенью превратится в смартфон для бедных.

Проблемы выражаются в постоянных перезагрузках аппарата, отвале сенсорного модуля и самая часто встречающаяся проблема – невозможность включения после полного разряда батареи.

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iPhone 8 старадают от перезагрузок, неработающего сенсора или просто не включаются
Фото: ifanr.com

Apple признали свою ошибку с заводским браком материнских плат. Смартфоны, изготовленные в период между сентябрем 2017 года и мартом 2018 года, обладают техническим просчетом, и в случае выхода из строя, подлежат бесплатному ремонту, но не замены аппарата. Компания уверяет, что брак встречается в "очень небольшом проценте iPhone 8".

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Чтобы проверить, относится ли ваш iPhone 8 к бракованной партии, зайдите на официальный сайт и введите там серийный номер своего смартфона. Если модель произведена в вышеуказанный период, то ваш аппарат в зоне риска.

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Форма проверки своего iPhone 8 на брак
Apple.com

Более того, если смартфон будет иметь повреждения, то сервис-центр в праве отказать в ремонте. Программа ремонта не увеличивает стандартный срок гарантии, будет работать для смартфонов, со срока продажи которых прошло не больше трех лет.

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Поврежденные смартфоны ремонтировать не будут
Фото: PC Mag

Владельцы смартфонов в Украине не смогут воспользоваться программой бесплатного ремонта, так как официально техника Apple в нашей стране не представлена.

Напомним, что на подходе презентация от Apple, где будут представлены сразу три новых iPhone. Также мы сообщали, что уже появилась первые фотографии новых iPhone XS и iPhone XS Plus.  

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Источник: ITC
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