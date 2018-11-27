Apple iPhone 8 в Украине сильно упал в цене

Apple iPhone 8 на 64 ГБ за год потерял 40% своей стоимости – смартфон подешевел до 15500 гривен

"Восьмерка" более привлекательна для покупателей, чем бюджетный "iPhone XR". Фото: TUT.BY

Новые iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR получились настолько дорогими, что даже шокировали экспертов своей ценой. Благодаря появлению новых айфонов, старые модели начали стремительно дешеветь.

Стоимость Apple iPhone 8 в Украине – мониторинг цен Фото: Hotline

При изучении рынка смартфонов в Украине, выяснилось, что спустя год после начала продаж iPhone 8 он потерял в своей цене 40%. "Восьмерки" появились в сентябре прошлого года, тогда цена на новинку составляла 25 500 гривен за базовую модель с 64 ГБ памяти. Через год iPhone 8 подешевел почти до 15 500 гривен за 64 ГБ модель.

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"Восьмерка" стала последним смартфоном Apple со сканером отпечатка Touch ID, толстыми рамками и 4,7-дюймовым экраном, чем привлекает приверженцев классических айфонов. Более того iPhone 8 можно считать главной альтернативой "бюджетному" iPhone XR, поскольку большинство покупателей обращает внимание как раз на "восьмерку" из-за более доступной цены и наличия сканера отпечатков пальцев.

Цена Apple iPhone 8 по Украине Фото: Hotline

Напомним, что ранее уцененные модели iPhone 8 Plus раскупили за день. Стоит также отметить важное преимущество превосходства старых моделей над новыми - Apple iPhone XS держит заряд хуже iPhone X.