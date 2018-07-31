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Apple iPhone 9 увидели раньше анонса (фото)

Смартфоны iPhone X Plus и iPhone 9 внешне почти не отличаются от моделей 2017 года

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:31
Новые iPhone 9 и iPhone X Plus официально покажут лишь в сенбябре
Новые iPhone 9 и iPhone X Plus официально покажут лишь в сенбябре

Известному техноблогеру Бену Гескину удалось раздобыть прототипы смартфонов Apple iPhone 9 и iPhone X Plus раньше их официального анонса. Он опубликовал снимки смартфонов на своей странице в Twitter.

Смартфоны iPhone X Plus и iPhone 9 внешне почти не отличаются от моделей 2017 года: оба идут с вырезами на дисплее, стеклянной тыльной стороной и рамками из металла. Старшая модель получит 6,5-дюймовый экран, а "девятка" – 6,1 дюймовый.

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iPhone 9 и iPhone X Plus
twitter.com

Но есть и отличия. К примеру, у iPhone 9 будет всего один огромный окуляр фотокамеры, а логотип Apple сливается на фоне черного корпуса.

Apple iPhone 9 будет позиционироваться, как "смартфон для бедных", поэтому аппаратная начинка будет попроще, а также будет отсутствовать функция 3D Touch.

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iPhone 9 и iPhone X Plus
twitter.com

По слухам, обе модели новых iPhone получат поддержку двух SIM-карт, но такие модели будут стоить на $100 дороже.

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Источник: Mashable
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