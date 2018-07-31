Apple iPhone 9 увидели раньше анонса (фото)
Смартфоны iPhone X Plus и iPhone 9 внешне почти не отличаются от моделей 2017 года
Известному техноблогеру Бену Гескину удалось раздобыть прототипы смартфонов Apple iPhone 9 и iPhone X Plus раньше их официального анонса. Он опубликовал снимки смартфонов на своей странице в Twitter.
2018 iPhone X Plus (6.5-inch) and iPhone (6.1-inch) Dummy Models. pic.twitter.com/QrgkT6u0vS— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 29 июля 2018 г.
Смартфоны iPhone X Plus и iPhone 9 внешне почти не отличаются от моделей 2017 года: оба идут с вырезами на дисплее, стеклянной тыльной стороной и рамками из металла. Старшая модель получит 6,5-дюймовый экран, а "девятка" – 6,1 дюймовый.
Но есть и отличия. К примеру, у iPhone 9 будет всего один огромный окуляр фотокамеры, а логотип Apple сливается на фоне черного корпуса.
Apple iPhone 9 будет позиционироваться, как "смартфон для бедных", поэтому аппаратная начинка будет попроще, а также будет отсутствовать функция 3D Touch.
По слухам, обе модели новых iPhone получат поддержку двух SIM-карт, но такие модели будут стоить на $100 дороже.