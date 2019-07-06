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Apple iPhone можно сломать простым сообщением

Сообщение в iMessage может запросто вызвать у iPhone "смертельный" сбой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:47
Ошибка была исправлена в IOS 12.3
Ошибка была исправлена в IOS 12.3
Фото: Unsplash

В приложении iMessage была обнаружена серьезная ошибка, которая приводит к "смерти" iPhone и iPad. Простое отправленное сообщение на iMessage становится вредоносным, вызывая циклическую перезагрузку, которую невозможно остановить, и смартфон становится фактически бесполезным. Привести его рабочее состояние позволяет только полная очистка памяти и сброс к заводским настройкам.

Смотрите также в сюжете о том, как смартфоны следят за нами:

Ошибку обнаружила сотрудница лаборатории Project Zero компании Google Натали Сильванович. Эксперт опубликовала технические детали атаки, но в целях безопасности не раскрывает сам текст "смертельного" сообщения во избежание использования в злых целях. Однако объясняет, что сообщение приводит к бесконечной перезагрузке Springboard — приложения, которое отвечает за работу домашнего экрана устройства.

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Те пользователи, которые поймали ошибку на iPhone или iPad, могут восстановить работоспособность устройства следующим способом:

  1. Зайдите в сервис Find my iPhone, найдите устройство и сбросьте его к заводским настройкам (все данные будут удалены).
  2. Переведите устройство в режим восстановления и обновите через iTunes.
  3. Достаньте из устройства SIM-карту, выключите Wi-Fi-роутер и удалите с устройства все пользовательские данные через меню.
  4. Настройте устройство заново.

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Десктопная версия iMessages тоже подвержена ошибке, но на macOS баг отражается слабо – атака просто приводит к сбою и моментальному восстановлению одного из компонентов iMessage. Никаких манипуляций с переустановкой не требуется.

К счастью, Apple услышала эксперта по безопасности и устранила ошибку в обновлении. Описанный ею критический баг отсутствует в обновлениях iOS 12.3 и macOS 10.14.5.

Напомним, что ранее был найден способ "убить" iPhone голосовым поиском. Также недавно в iPhone была закрыта подлая ошибка, превращающая смартфон в "карманного шпиона".

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Источник: iguides.ru
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