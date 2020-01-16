Apple iPhone оснастят портом USB по требованию Евросоюза

В Европе планируется закон, согласно которому все телефоны будут иметь одинаковый порт для зарядки

Apple сопротивляется нововведениям в Европе Фото: Unsplash

Прориетарный порт Lightning вскоре может исчезнуть в iPhone и iPad. Не потому, что Apple хочет перейти на беспроводные зарядки, избавив нас от проводов, а потому, что в Европе придумали новый закон. Законодатели Евросоюза захотели внедрить для мобильных устройств общий порт для зарядки. Как единый стандарт наверняка будет использован универсальный порт USB Type-C вместо Lightning.

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В начале недели члены Европарламента (MEPs) обсудили идею введения "обязательных мер" для мобильных устройств. Одним из таких нововведений должен стать подходящий для всех смартфонов единый порт на территории Европы. По мнению парламентариев, такой подход будет удобен для пользователей – они смогут подзарядить любой из разрядившихся мобильных устройств посредством одного кабеля с универсальным разъемом. Кроме того, потребителям не придется тратиться на покупку дополнительных переходников для работы с проприетарными разъемами от различных производителей.

Какой разъем в итоге в Европе может стать стандартным, официально не сообщается. Но эксперты сходятся во мнении, что речь идет о USB Type-C. Предлагаемые более жесткие меры также направлены на сокращение вредных для экологии отходов электроники, которые, по оценкам, составляют 51 тысячу тонн в год в старых зарядных устройствах.

Привычный порт Lightning может вскоре исчезнуть из iPhone Фото: Unsplash

Естественно, что подобная инициатива Европарламента не устраивает Apple, ведь она направлена против компании и ее фирменных аксессуаров, с которых компания имеет огромный доход. Apple утверждает, что правила стандартизации зарядных устройств для телефонов "заморозят инновации", а не улучшат их. Более того, Apple уверена, что новый закон будет "вредным для окружающей среды и излишне разрушительным для потребителей".

Ожидается, что вопрос о стандартизации разъема будет вынесен на рассмотрение Европарламента на одной из предстоящих сессий. Если парламентарии поддержат эту инициативу, то Apple придется подчиниться этому решению.

В свою очередь известный аналитик Apple Минг-Чи Куо высказал предположение, что Apple планировала избавиться от порта Lightning. Однако переходить на USB-C не желает – над ним компания не имеет полного контроля. По словам аналитика, Apple планирует удалить разъем Lightning на iPhone в 2021 году. Вместо этого он будет полагаться на беспроводную зарядку.

Напомним, что ранее был создан внешний USB накопитель с бездонной памятью, который нельзя купить. А в прошлом году был анонсирован переход на новый стандарт USB 4.0.

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