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Apple iPhone отказываются покупать: продажи рухнули на 77%

Goldman Sachs понизил рейтинг акций Apple после отчета о падении продаж iPhone более, чем на треть

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:15

Продажи iPhone в апреле рухнули на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставила исследовательская компания KeyBanc. Аналитики фирмы также показывают, что компания сильно пострадала от вспышки коронавируса. Производительность Apple также снизилась на 56% за последний месяц.

Согласно отчету Goldman Sachs за апрель 2020 года, продажи Apple iPhone могут просесть более чем на треть во втором квартале этого года. В ответ Goldman Sachs понизил рейтинг акций Apple с "нейтрального" до "продавать".

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Также аналитики Goldman Sachs заявили, что продажи iPhone упадут на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с проседанием экономики в связи со вспышкой коронавируса. В будущем рыночный спрос будет постепенно восстанавливаться. Аналитики ожидают, что к четвертому кварталу этого года рынок упадет всего на 2%.

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Что касается новинок Apple того года, то аналитики ожидают первый iPhone с поддержкой сетей 5G, развертывание которых сейчас идет активно по всему миру. Согласно последним новостям, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max также будут поддерживать частоту обновления экрана до 120 Гц, а также поддержку технологии Pro Motion. Кроме того, iPhone 12 Pro Max будет поставляться с аккумулятором емкостью 4400 мАч. Он также будет использовать процессор A14 Bionic (TSMC 5 нм) и модуль Wi-Fi с поддержкой частоты 6 ГГц. Модель Pro получит 6 ГБ встроенной памяти, а стандартная версия будет обладать 4 ГБ оперативной памяти.

Напомним, что ранее по слухам iPhone 12 получит "язык дизайна" от iPad Pro. В то же время ожидается, что iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4.

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Источник: Gizchina
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