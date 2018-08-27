Apple iPhone перестал интересовать покупателей

iPhone более не является самым востребованным продуктом компании Apple

Айфоны покупают слабее другой продукции Apple. Фото: iPhones.ru

Новое исследование продаж на территории США и Канады показало тенденцию к снижению спроса на смартфоны iPhone за последние пару лет. По данным компании Ceros, iPhone более не является самым востребованным продуктом компании.

Как показали результаты продаж крупнейшей торговой сети магазинов Best Buy, самым продаваемым товаром в 2016 году Apple оказался вовсе не iPhone, а кабель Lightning-to-USB 2.0. Связано это с тем, что эти кабели часто рвутся или теряются, поэтому их покупают по нескольку штук, поэтому на один смартфон приходится по 3-5 кабелей.

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В 2017 году лидером продаж стал переходник Lightning-to-3.5mm, поскольку iPhone 7 и 7 Plus лишились традиционного порта для наушников, а адаптеры, как и наушники, имеют обыкновение теряться и ломаться. Многие покупатели приобретали несколько переходников на всякий случай.

В 2018 году iPhone все еще не самый востребованный товар Apple. В настоящее время самый продаваемый продукт компании — беспроводные наушники AirPods. Благодаря широкой совместимости их приобретают не только владельцы iPhone и iPad, но даже пользователи Android.

Напомним, что ранее Apple "воскресила" старый iPhone 5S с новым обновлением, а в iPhone X Plus увидели угрозу всем смартфонам мира.