Apple iPhone получили запоздалую функцию видеозвонков в Telegram

Опоздание связано с задержкой проверкой обновления Telegram командой Apple

На прошлой неделе Telegram получил юбилейное обновление, которое добавило возможность совершения видеозвонков – очень востребованной функции в наше карантинное время. Однако разворачивание видеосвязи вышло с задержкой. Первыми улучшение получили пользователи смартфонов на Android. Лишь спустя несколько дней видеозвонки стали доступны на iOS для iPhone и iPad.

Основатель Telegram Павел Дуров отметил, что компании пришлось запустить видеозвонки сначала для Android несмотря на то, что семь лет назад 14 августа 2013 года Telegram дебютировал как приложение для iPhone.

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Причиной такой задержки стали задержки команды модераторов Apple, которые не успели проверить приложение для App Store вовремя, хотя версия для iOS была отправлена в магазин приложений Apple на несколько дней раньше, чем версия Android в Google Play.

Telegram Фото: Telegram

Как бы то ни было, стабильная версия Telegram 7.0 для iOS уже доступна для бесплатной загрузки в App Store. Она получила такие же новшества, что и версия Telegram 7.0 для Android — видеозвонки (альфа-версия) со сквозным шифрованием (end-to-end encryption) и новые анимированные эмодзи.

Напомним, что ранее в Telegram из-за глобального сбоя не отправлялись сообщения и исчезли паблики. Также ранее мы показывали, как сделать стикеры в Viber.

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