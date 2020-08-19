Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Apple iPhone получили запоздалую функцию видеозвонков в Telegram

Сегодня, 19:07

Опоздание связано с задержкой проверкой обновления Telegram командой Apple

На прошлой неделе Telegram получил юбилейное обновление, которое добавило возможность совершения видеозвонков – очень востребованной функции в наше карантинное время. Однако разворачивание видеосвязи вышло с задержкой. Первыми улучшение получили пользователи смартфонов на Android. Лишь спустя несколько дней видеозвонки стали доступны на iOS для iPhone и iPad.

Основатель Telegram Павел Дуров отметил, что компании пришлось запустить видеозвонки сначала для Android несмотря на то, что семь лет назад 14 августа 2013 года Telegram дебютировал как приложение для iPhone.

Смотрите также в сюжете о том, какой была связь в 90-е:

Причиной такой задержки стали задержки команды модераторов Apple, которые не успели проверить приложение для App Store вовремя, хотя версия для iOS была отправлена в магазин приложений Apple на несколько дней раньше, чем версия Android в Google Play.

Telegram
Telegram
Фото: Telegram

Как бы то ни было, стабильная версия Telegram 7.0 для iOS уже доступна для бесплатной загрузки в App Store. Она получила такие же новшества, что и версия Telegram 7.0 для Android — видеозвонки (альфа-версия) со сквозным шифрованием (end-to-end encryption) и новые анимированные эмодзи.

Напомним, что ранее в Telegram из-за глобального сбоя не отправлялись сообщения и исчезли паблики. Также ранее мы показывали, как сделать стикеры в Viber.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Apple начала запись презентации iPhone 12: озвучена дата выхода и цены Скрытую шпионскую камеру обнаружили в смартфонах Xiaomi Xiaomi выпустила “лучшее обновление десятилетия” для 36 смартфонов Выход iPhone 12 Pro перенесли ближе к зиме
iPad iPhone Android связь смартфоны ios App Store Telegram
Источник: ixbt.com
Реклама

Новости партнеров

С кабачками и баклажанами. Пять простых рецептов лечо на зиму
С кабачками и баклажанами. Пять простых рецептов лечо на зиму
Розенбаум спас оператора во время съемок
Розенбаум спас оператора во время съемок
Пять мест в Украине, которые удивят даже бывалых путешественников
Пять мест в Украине, которые удивят даже бывалых путешественников
Кэмерон Диас впервые назвала причины завершения карьеры
Кэмерон Диас впервые назвала причины завершения карьеры

Популярные статьи

Сегодня, 10:22Food

Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

Сегодня, 10:00Events

Новолуние 19 августа 2020: что нельзя делать на Спасовский молодой месяц

Сегодня, 07:54Fun

Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открытки

Сегодня, 05:25Events

С Яблочным Спасом: сочные картинки, яркие открытки, эффектные поздравления

Вчера, 17:04Fun

Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 16:13Fun

"Корабли-призраки" в проливе Ла-Манш удивили туристов: невероятные фото

Вчера, 14:36Wellness

Сильная магнитная буря августа накроет Землю в ближайшее время

Вчера, 11:16Food

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

Вчера, 11:02Шоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко в день рождения отца открыла собственное заведение в Киеве

Вчера, 10:35Travel

Куда поехать на День Независимости-2020: увлекательные туры

17 августаШоу-бизнес

Жан-Клод Ван Дамм в Киеве: где и с кем живет актер в столице

17 августаFood

Как запечь яблоки с изюмом и медом

17 августаСтиль

Готовимся к празднику: где купить самую красивую украинскую вышиванку

17 августаFood

Яблочный Спас-2020: что святят на праздник

17 августаАфиша

Ему бы исполнилось 52: лучшие песни и цитаты музыканта Кузьмы Скрябина

17 августаFun

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото

Новости партнеров

Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Семь фраз, которые могут испортить отношения
Семь фраз, которые могут испортить отношения
Какие вещи в доме вредят вашему здоровью: избавьтесь от них
Какие вещи в доме вредят вашему здоровью: избавьтесь от них
Выявили бюджетное лекарство от коронавируса: кому оно помогает
Выявили бюджетное лекарство от коронавируса: кому оно помогает
Когда пора перестать пить кофе
Когда пора перестать пить кофе
Какую еду необходимо есть только утром: ТОП-5 продуктов
Какую еду необходимо есть только утром: ТОП-5 продуктов
Дієтолог назвала найшкідливіший маринад для шашликів
Дієтолог назвала найшкідливіший маринад для шашликів
Рецепт низкокалорийного сырного рулета с семгой
Рецепт низкокалорийного сырного рулета с семгой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять